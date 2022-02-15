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'Kiev’in AGİT’te toplanma talebi, olağandışı askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik'
'Kiev’in AGİT’te toplanma talebi, olağandışı askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Viyana Belgesi'ne taraf ülkelerin toplanması talebinin, dikkatleri Ukrayna'nın ‘olağandışı’ askeri... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T21:45+0300
2022-02-15T21:45+0300
2022-02-15T21:45+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Düzenlediği basın toplantısında Kiev’in Viyana Belgesi'ne taraf ülkelerin toplanması talebini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev’in talebinin, dikkatleri Ukrayna'nın ‘olağandışı’ askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik bir girişimden başka bir şey olmadığını ve Batı’nın Kiev’in Viyana Belgesi'ni defalarca ihlal ettiği gerçeğini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.Zaharova, “Aynı zamanda, Güvenlik İşbirliği Forumu’nda, Venedik Belgesi-2011’in Ukrayna’nın kendisi tarafından defalarca ihlal edildiği gerçeğine dikkat çektik” dedi.Zaharova ayrıca, Kiev’in talebinin, dikkatleri Ukrayna'nın ‘olağandışı’ askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik bir girişimden başka bir şey olmadığını kaydetti.Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ‘Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelere toplantı çağrısı yaptıklarını duyurmuştu.2011'de imzalanan Viyana Belgesi, AGİT'e üye ülkelerin arasında askeri güçler, savunma planlaması ve askeri bütçeler konularında geniş bir bilgi alışverişi öngörüyor. AGİT ülkeleri ayrıca belli başlı askeri faaliyetler hakkında birbirileriyle bilgi paylaşıyor, gözlemci davet ediyor ve teftişte bulunuyor.
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mariya zaharova, rusya, ukrayna
'Kiev’in AGİT’te toplanma talebi, olağandışı askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik'
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev’in Viyana Belgesi'ne taraf ülkelerin toplanması talebinin, dikkatleri Ukrayna'nın ‘olağandışı’ askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.
Düzenlediği basın toplantısında Kiev’in Viyana Belgesi'ne taraf ülkelerin toplanması talebini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev’in talebinin, dikkatleri Ukrayna'nın ‘olağandışı’ askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik bir girişimden başka bir şey olmadığını ve Batı’nın Kiev’in Viyana Belgesi'ni defalarca ihlal ettiği gerçeğini göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetti.
Zaharova, “Aynı zamanda, Güvenlik İşbirliği Forumu’nda, Venedik Belgesi-2011’in Ukrayna’nın kendisi tarafından defalarca ihlal edildiği gerçeğine dikkat çektik” dedi.
Zaharova ayrıca, Kiev’in talebinin, dikkatleri Ukrayna'nın ‘olağandışı’ askeri faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik bir girişimden başka bir şey olmadığını kaydetti.
Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ‘Rusya'nın askeri faaliyetlere ilişkin bilgi talebine yanıt vermemesini' gerekçe göstererek, Ukraynalı yetkililerin Rusya ve Viyana Belgesi’ne üye olan diğer ülkelere toplantı çağrısı yaptıklarını duyurmuştu.
2011'de imzalanan Viyana Belgesi, AGİT'e üye ülkelerin arasında askeri güçler, savunma planlaması ve askeri bütçeler konularında geniş bir bilgi alışverişi öngörüyor. AGİT ülkeleri ayrıca belli başlı askeri faaliyetler hakkında birbirileriyle bilgi paylaşıyor, gözlemci davet ediyor ve teftişte bulunuyor.