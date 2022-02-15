Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım

Basın İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda. Basın İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda.

Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar. Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar.

Ispartalı vatandaşlara sesleniyorum. Yönetmeliğe göre konutlarda 48 saatten fazla elektrik kesintisi olursa tazminat ödemesi lazım. Bütün vatandaşların tazminat alma hakkı var, hakkınız olan tazminatı alırsınız. Ispartalı vatandaşlara sesleniyorum. Yönetmeliğe göre konutlarda 48 saatten fazla elektrik kesintisi olursa tazminat ödemesi lazım. Bütün vatandaşların tazminat alma hakkı var, hakkınız olanalırsınız.

Zamlar yağmur gibi yağıyor. Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız? Zamlar yağmur gibi yağıyor. Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız?

Bir video yayınladım. Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Troll ordusu, biz başkaldırı yapıyormuşuz. Elektrik zamlarını devlet yapmadı diyorlar. Beşli çeteye karşı çıkmıyor mesela. Özelleştirildi bunlar. Zamları siz yapıyorsunuz. Niye ödemeyeceğim dedim. Özgür Özel dedi ki, 'bunu hepimiz mi yapacağız?' dedi, Hayır dedim siz ödeyin. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşımın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım. Elektrik faturasını ödemeyeceğim. Bir video yayınladım. Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Troll ordusu, biz başkaldırı yapıyormuşuz. Elektrik zamlarını devlet yapmadı diyorlar. Beşli çeteye karşı çıkmıyor mesela. Özelleştirildi bunlar. Zamları siz yapıyorsunuz. Niye ödemeyeceğim dedim. Özgür Özel dedi ki, 'bunu hepimiz mi yapacağız?' dedi, Hayır dedim siz ödeyin.