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Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım
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Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım
Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşımın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım" dedi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
tbmm
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm, zam, enflasyon

Kılıçdaroğlu: Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım

13:55 15.02.2022 (güncellendi: 14:08 15.02.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşımın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Basın İlan Kurumu, medya üzerinde ciddi bir baskı unsuru pozisyonuna gelmiş durumda.
Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar.
Ispartalı vatandaşlara sesleniyorum. Yönetmeliğe göre konutlarda 48 saatten fazla elektrik kesintisi olursa tazminat ödemesi lazım. Bütün vatandaşların tazminat alma hakkı var, hakkınız olan tazminatı alırsınız.
Zamlar yağmur gibi yağıyor. Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapar mısınız?
Bir video yayınladım. Zamlar geri çekilinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Troll ordusu, biz başkaldırı yapıyormuşuz. Elektrik zamlarını devlet yapmadı diyorlar. Beşli çeteye karşı çıkmıyor mesela. Özelleştirildi bunlar. Zamları siz yapıyorsunuz. Niye ödemeyeceğim dedim. Özgür Özel dedi ki, 'bunu hepimiz mi yapacağız?' dedi, Hayır dedim siz ödeyin. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşımın acısını benim geniş kitlelere duyurmam lazım. Elektrik faturasını ödemeyeceğim.
Bahçeli de konuşmuş, kandil göndermiş. Parti müzesine koyacağım, elektrik zammını savunan Bahçeli'nin gönderdiği kandiller diye göstereceğim. Senden daha fazla zamları savunan Bahçeli. 100 odalı sarayında bir oda ver artık ayıp oluyor.
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