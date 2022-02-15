Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220215/kiz-arkadasiyla-tartisip-etrafa-ates-acan-ve-kafasina-silah-dayayan-sahis-4-saat-sonra-ikna-edildi--1053842841.html
Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
Elazığ’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı. Şahıs, 4 saatin sonunda... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T02:20+0300
2022-02-15T02:20+0300
türkiye
intihar girişimi
elazığ
tartışma
silah
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053842816_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_dac391947866b45234afa78e45956f60.jpg
İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde iddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi. Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerin şahsın ailesi de geldi. 4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053842816_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_a4238eaa97af5db95fec87d31e91c4dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
intihar girişimi, elazığ, tartışma, silah

Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

02:20 15.02.2022
© İHA / SEDAT ERBAK - YAKUP SAĞLAMElazığ, bekçi, polis
Elazığ, bekçi, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / SEDAT ERBAK - YAKUP SAĞLAM
Abone olGoogle news
Elazığ’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı. Şahıs, 4 saatin sonunda ikna edildi.
İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde iddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi.
Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerin şahsın ailesi de geldi.
4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала