https://tr.sputniknews.com/20220215/kiz-arkadasiyla-tartisip-etrafa-ates-acan-ve-kafasina-silah-dayayan-sahis-4-saat-sonra-ikna-edildi--1053842841.html
Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
Elazığ’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı. Şahıs, 4 saatin sonunda... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T02:20+0300
2022-02-15T02:20+0300
2022-02-15T02:20+0300
türkiye
intihar girişimi
elazığ
tartışma
silah
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İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde iddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi. Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerin şahsın ailesi de geldi. 4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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intihar girişimi, elazığ, tartışma, silah
Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi
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Elazığ’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı. Şahıs, 4 saatin sonunda ikna edildi.
İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde iddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.
O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi.
Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerin şahsın ailesi de geldi.
4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.