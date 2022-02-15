https://tr.sputniknews.com/20220215/kiz-arkadasiyla-tartisip-etrafa-ates-acan-ve-kafasina-silah-dayayan-sahis-4-saat-sonra-ikna-edildi--1053842841.html

Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Kız arkadaşıyla tartışıp etrafa ateş açan ve kafasına silah dayayan şahıs 4 saat sonra ikna edildi

Elazığ’da iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs, önce silahıyla etrafa rastgele ateş ettikten sonra kafasına silahı dayamıştı. Şahıs, 4 saatin sonunda... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T02:20+0300

2022-02-15T02:20+0300

2022-02-15T02:20+0300

türkiye

intihar girişimi

elazığ

tartışma

silah

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İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde iddiaya göre, sevgilisiyle telefonda konuşan ve sinirlenerek bir anda çılgına dönen R. Y., belinden çıkardığı silah ile etrafa rastgele ateş etmeye başladı.O sırada içeride olan arkadaşları ve vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisi sevk edildi. Şahıs yine aralıklarla dışarı çıkarak etrafa ateş etti ve ardından silahı kafasına dayadı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Olay yerin şahsın ailesi de geldi. 4 saat süren konuşmanın ardından R.Y. ikna edilerek elindeki silah alındı. Y. polis ekipleri eşliğinde ilk olarak sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye ardında ise sorgusu için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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intihar girişimi, elazığ, tartışma, silah