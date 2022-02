https://tr.sputniknews.com/20220215/kremlin-rusyanin-ukraynayi-isgaline-dair-tarih-vermek-gostermelik-bir-histeri--1053865376.html

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair tarih vermek göstermelik bir histeri

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dair tarih vermek göstermelik bir histeri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğine dair açıklamaların, ‘göstermelik bir histeri’ olduğunu söyledi. Peskov, Rusya’nın askeri... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:51+0300

2022-02-15T15:51+0300

2022-02-15T15:57+0300

kremlin

dmitriy peskov

abd

rusya

ukrayna

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053865824_0:89:2861:1698_1920x0_80_0_0_24f8066ce4d1a4a76e5076b08652c4b4.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın Ukrayna’ya girmeyi planladığına ilişkin yapılmaya devam eden açıklamaların sorulması üstüne, “Ortaya öylesine söylenmiş laflar bırakmak, birini birine saldırmakla suçlamak, (Ukrayna’daki) diplomatlarının tahliyesini başlatmak, diplomasi personelinin görev yerlerini terk etmeden önce elçilik binalarındaki eşyaları imha edeceğini ve telefon hatlarını da keseceklerini ilan etmek, bunların hepsi hiçbir temeli olmayan göstermelik bir histeridir” dedi. “Bunlar tüm dünyayı (bir salgın gibi yayılarak) hasta ediyor” diye devam eden Peskov, “Şu an gördüklerimiz gerçekten de Avrupa’da gerilimi tırmandırmaya, bunu provoke etmeye yönelik benzeri görülmemiş bir faaliyetler bütünü. Bunun çok zararlı ve kötü bir yöntem olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. ‘Birbirimizin endişelerini dinleme isteği göstersek şu an atmosfer tamamen farklı olurdu’ “Bu histerinin, bu göstermelik ve yıkıcı enformasyon kampanyasının yerine birbirimizin endişelerini esaslı bir biçimde ele alma isteği dile getirilmiş olsa şu an Avrupa’daki atmosfer tamamıyla farklı olurdu” vurgusu yapan Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elde etmek istediği şeyin de tam olarak bu olduğunu kaydetti. ‘İşgal tarihi vermek, manik bir aklını kaybetmişlik durumu’ Bazı Batı ülkelerinin yetkililerinin, Rusya’nın Ukrayna’yı ne zaman işgal edeceğine ilişkin tarih dahi vermiş olması içinse Peskov, bunun, ‘manik bir aklını kaybetmişlik durumunu’ andırdığını ifade etti ve “Böylesine bir şeye anlayışla yaklaşmak mümkün değil” dedi. Bunun yanında, Rusya’nın Avrupa’da gerilimi tırmandırmakla suçlanıyor olmasına ilişkin Kremlin Sözcüsü, Avrupa’da gerilimin tırmanmasına; Ukrayna birliklerinin ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinin sınırına yığılmış olmasının ve ABD yetkililerinin yakında savaş çıkacağına dair açıklamalarının sebep olduğunu belirtti. ‘Gerilimi tırmandıran Rusya değil Kiev ve Washington’ın eylemleridir’ Rusya’nın gerçekleştirdiği tatbikatlar nedeniyle bazı birliklerini Ukrayna sınırı yakınlarına konuşlandırmış olmasına istinaden Peskov, “Kremlin’in düşüncesine göre Avrupa’da gerilimin tırmanmasına Rusya topraklarındaki Rusya birlikleri neden olmuyor” dedi: “Avrupa’da gerilimi tırmandıran, Ukrayna birliklerinin çatışma hattı yakınlarına yığılmış olmasıdır ve Donbass’ta güç kullanılması ihtimaline işaret eden tüm emarelerdir. gerilimi tırmandıran bir diğer şey, ABD’nin, yakında savaş çıkacağına dair açıklamalarıdır.” Kremlin Sözcüsü, gerilimi tırmandıran bunlarken, Rusya’dan gerilimi düşürmesini beklemenin anlamsız olduğunu ifade etti. ‘Askeri güçlerin geri çekilmesi rutin bir süreç’ Rusya’nın askeri güçlerinin bir kısmının Ukrayna sınırı yakınlarından çekilip daimi konuşlanma yerlerine geri dönecek olmasının gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olup olmadığı sorusu karşısında Peskov, tatbikatlardan sonra askeri birliklerin konuşlanma yerlerine geri dönmelerinin normal bir şey olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü, “Tatbikatların tamamlanması sonrası birliklerin daimi konuşlanma yerlerine döneceklerini defalarca söyledik, bu sefer de böyle olacak. Bu yeni bir şey değil, olağan bir süreç” dedi. ‘Kendi topraklarımızda düzenlediğimiz tatbikatları kimseyle tartışmaya niyetimiz yok, bu bizim hakkımız’ Peskov, Rusya’nın her ülke gibi kendi topraklarında tatbikat gerçekleştirmeye hakkı olduğunu ve bu tatbikatlara devam edeceğini de ekledi: “Rusya kendi topraklarında daha önce de tatbikat düzenledi ve düzenlemeye devam edecektir. Bu, her ülkede olduğu gibi devam eden bir süreç. Kendi topraklarımızın uygun gördüğümüz yerlerinde tatbikat düzenlemek bizim hakkımız ve bunu kimseyle tartışmaya niyetimiz yok, zira bu tartışmaya açık bir konu değil.”

https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-diplomat-rusyanin-ukraynayi-isgaline-yarin-baslayacagi-iddialari-gulunc-1053851398.html

https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-disisleri-abd-ve-nato-ile-guvenlik-konulu-diyalog-devam-edecek-cok-iyi-paket-sonuc-alinabilir-1053864137.html

https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-sinirindaki-tatbikatlarini-tamamlayan-birlikler-uslerine-donuyor---1053859344.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kremlin, dmitriy peskov, abd, rusya, ukrayna, tatbikat