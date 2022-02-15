https://tr.sputniknews.com/20220215/louis-vuittondan-zam-karari-1053868324.html
Louis Vuitton'dan zam kararı
Louis Vuitton'dan zam kararı
Lüks giyim markası Louis Vuitton, üretim ve nakliye maliyetlerinin artması nedeniyle ürünlerinde fiyat artışına gitme kararı aldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:50+0300
2022-02-15T16:50+0300
2022-02-15T16:50+0300
ekonomi
louis vuitton
zam
üretim
nakliye
fiyat artışı
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Önde gelen lüks giyim markaları arasında yer alan Louis Vuitton, üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle ürünlerinin fiyatına zam yapmayı planlıyor.Firmadan yapılan açıklamada, zam kararının tüm ülkelerdeki mağazaları etkileyeceği, deri ürünler, aksesuarlar ve parfümleri kapsayacağı belirtildi.Açıklamada, fiyat artışlarının miktarına dair herhangi bir bilgi yer almadı.Şirket, Reuters ajansına açıklamasında, "Fiyat ayarlaması; üretim maliyetleri, hammaddeler, nakliye ve enflasyondaki değişiklikleri hesaba katıyor" ifadelerini kullandı.Zammın ölçeği ne?Capucines ve Neverfull gibi markalarının bazı modellerinin 46 bin 500 yuan (7 bin 323 dolar) ve 12 bin yuan (1890 dolar) olan fiyatlarının, Çin'de yüzde 20 ya da daha fazla artacağı duyuruldu.Moda takip sitesi PurseBop, artışın en az yüzde 4 ve en fazla 15 ila 18 arasında olacağı tahminini paylaştı.
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louis vuitton, zam, üretim, nakliye, fiyat artışı
Louis Vuitton'dan zam kararı
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Lüks giyim markası Louis Vuitton, üretim ve nakliye maliyetlerinin artması nedeniyle ürünlerinde fiyat artışına gitme kararı aldı.
Önde gelen lüks giyim markaları arasında yer alan Louis Vuitton, üretim ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle ürünlerinin fiyatına zam yapmayı planlıyor.
Firmadan yapılan açıklamada, zam kararının tüm ülkelerdeki mağazaları etkileyeceği, deri ürünler, aksesuarlar ve parfümleri kapsayacağı belirtildi.
Açıklamada, fiyat artışlarının miktarına dair herhangi bir bilgi yer almadı.
Şirket, Reuters ajansına açıklamasında, "Fiyat ayarlaması; üretim maliyetleri, hammaddeler, nakliye ve enflasyondaki değişiklikleri hesaba katıyor" ifadelerini kullandı.
Zammın ölçeği ne?
Capucines ve Neverfull gibi markalarının bazı modellerinin 46 bin 500 yuan (7 bin 323 dolar) ve 12 bin yuan (1890 dolar) olan fiyatlarının, Çin'de yüzde 20 ya da daha fazla artacağı duyuruldu.
Moda takip sitesi PurseBop, artışın en az yüzde 4 ve en fazla 15 ila 18 arasında olacağı tahminini paylaştı.