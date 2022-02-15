https://tr.sputniknews.com/20220215/lucescu-ukraynanin-her-yerinde-takimimla-maca-cikarim-kimseden-korkmuyorum-1053854816.html

Lucescu: Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım, kimseden korkmuyorum

Lucescu: Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım, kimseden korkmuyorum

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı takımı Antalya'da tuttuğuna dair... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T12:24+0300

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spor

mircea lucescu

açıklama

ukrayna

kriz

rusya

antalya

kamp

iddia

takım

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımının Antalya'da üçüncü kış hazırlık kampını geçirdiğini ifade ederek, programlarının 3 ay önceden hazırlandığını ve asla değişikliğe gidilmediğini belirtti.Ekibinin ilk hazırlık kampının 17 Ocak'ta İspanya'nın Alicante kentinde başladığını dile getiren Lucescu, 31 Ocak'ta ikinci kamp için Türkiye'ye geldiklerini aktardı.Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirmekte olduklarına değinen Lucescu, "Daha önceki yıllarda da kamp tercihim hep Antalya'dan yana olmuştu. Sırbistan, Karadağ, Kazakistan ekipleriyle hazırlık karşılaşmaları yapıyoruz. 10 Şubat'ta ikinci kamp dönemi sona erdi ve takım üç günlüğüne Ukrayna'ya geri döndü. Bu program zaten kulübün internet sitesinde çok önceden duyurulmuştu. 13 Şubat'ta devre arası kampının üçüncü dönemi için tekrar Antalya'da çalışmalara başladık ve 22 Şubat'a kadar buradayız" ifadelerini kullandı.'Bizim işimiz futbolu güzelleştirmek'Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik direktörü, Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaların, bir Rumen gazeteci tarafından yalan haber olarak yayıldığını kaydetti.Kendi gündemlerinin savaş olmadığının altını çizen Lucescu, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20210613/mircea-lucescu-turkiye-milli-takiminin-yaninda-olmali-1044720154.html

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