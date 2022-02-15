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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/lugansk-ukrayna-ordusu-tarafindan-acilan-keskin-nisanci-atesi-sonucu-bir-askerimiz-oldu-1053869354.html
Lugansk: Ukrayna ordusu tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu bir askerimiz öldü
Lugansk: Ukrayna ordusu tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu bir askerimiz öldü
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Lugansk Halk Milisi'nde görevli bir askerin Ukrayna ordusu tarafından... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:07+0300
2022-02-15T17:07+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
lugansk
asker
milis
ukrayna ordusu
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Ukrayna ve çevresindeki gerilim tırmanmaya devam ederken Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, bir askerinin keskin nişancı atışıyla öldürüldüğünü duyurdu.Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 15.00'te, Ukraynalı oluşumlar Orehovo tarafından Golubovskoye istikametine keskin nişancı ateşi açtı ve bunun sonucunda Lugansk Halk Milisi'nden bir asker hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.Temsilcilik, Ukrayna ordusunun Lugansk'a 27 Ocak'tan beri ilk kez ateş açtığını da belirtti.Lugansk'ta yaşanan bu gelişme, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220211/lugansk-ukraynali-askerler-firara-meyilli-olup-olmadigi-konusunda-teste-tabi-tutuluyor-1053727913.html
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lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, lugansk, asker, milis, ukrayna ordusu

Lugansk: Ukrayna ordusu tarafından açılan keskin nişancı ateşi sonucu bir askerimiz öldü

17:07 15.02.2022
© AP Photo / Alexei AlexandrovLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Alexei Alexandrov
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Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği, Lugansk Halk Milisi'nde görevli bir askerin Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirilen keskin nişancı atışı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna ve çevresindeki gerilim tırmanmaya devam ederken Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti, bir askerinin keskin nişancı atışıyla öldürüldüğünü duyurdu.
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 15.00'te, Ukraynalı oluşumlar Orehovo tarafından Golubovskoye istikametine keskin nişancı ateşi açtı ve bunun sonucunda Lugansk Halk Milisi'nden bir asker hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.
Temsilcilik, Ukrayna ordusunun Lugansk'a 27 Ocak'tan beri ilk kez ateş açtığını da belirtti.
Lugansk'ta yaşanan bu gelişme, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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