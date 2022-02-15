https://tr.sputniknews.com/20220215/mehmet-oz-metaverse-icin-ticari-marka-basvurusunda-bulundu-1053868654.html

Mehmet Öz, metaverse için ticari marka başvurusunda bulundu

Mehmet Öz, metaverse için ticari marka başvurusunda bulundu

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp ve damar cerrahı Mehmet Öz, Metaverse dünyasına girmek üzere ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T16:58+0300

2022-02-15T16:58+0300

2022-02-15T17:06+0300

mehmet öz

yaşam

metaverse

başvuru

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053868597_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_8e2c4238d23312b8cff3f5035f09f8a6.jpg

ABD Senatosu'na girmek için yarışan Dr. Mehmet Öz, şimdi de son patent başvurusuyla dikkat çekti.Kalp ve damar cerrahı Öz, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.Independent Türkçe’nin haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor.Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı.Kondoudis, "Dr. Öz Metaverse'e geliyor" diye yazarak, şunları ekledi:Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi.Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.Dr. Öz kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı.Pensilvanya'dan adaylığını koyan Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.NFT nedir?Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211130/dr-mehmet-oz-pensilvanyada-cumhuriyetci-partiden-senator-adayi-1051308126.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mehmet öz, metaverse, başvuru, abd