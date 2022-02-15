Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220215/mehmet-oz-metaverse-icin-ticari-marka-basvurusunda-bulundu-1053868654.html
Mehmet Öz, metaverse için ticari marka başvurusunda bulundu
Mehmet Öz, metaverse için ticari marka başvurusunda bulundu
ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp ve damar cerrahı Mehmet Öz, Metaverse dünyasına girmek üzere ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:58+0300
2022-02-15T17:06+0300
mehmet öz
yaşam
metaverse
başvuru
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053868597_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_8e2c4238d23312b8cff3f5035f09f8a6.jpg
ABD Senatosu'na girmek için yarışan Dr. Mehmet Öz, şimdi de son patent başvurusuyla dikkat çekti.Kalp ve damar cerrahı Öz, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.Independent Türkçe’nin haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor.Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı.Kondoudis, "Dr. Öz Metaverse'e geliyor" diye yazarak, şunları ekledi:Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi.Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.Dr. Öz kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı.Pensilvanya'dan adaylığını koyan Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.NFT nedir?Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/dr-mehmet-oz-pensilvanyada-cumhuriyetci-partiden-senator-adayi-1051308126.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053868597_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_10fa03269ee5359dcbda97b75a530450.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet öz, metaverse, başvuru, abd

Mehmet Öz, metaverse için ticari marka başvurusunda bulundu

16:58 15.02.2022 (güncellendi: 17:06 15.02.2022)
© AFP 2022Mehmet Öz
Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022
Abone olGoogle news
ABD'de yaşayan dünyaca ünlü kalp ve damar cerrahı Mehmet Öz, Metaverse dünyasına girmek üzere ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.
ABD Senatosu'na girmek için yarışan Dr. Mehmet Öz, şimdi de son patent başvurusuyla dikkat çekti.
Kalp ve damar cerrahı Öz, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne bir dizi ticari marka başvurusunda bulundu.
Independent Türkçe’nin haberine göre, bunlar arasında sanal gerçeklik ürünleri, sanal sağlık hizmetleri ve NFT'lerin yönetiminde kullanılacak yazılımlar yer alıyor.
Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, Twitter'daki bir gönderisinde Öz'ün başvurusunun ekran görüntüsünü paylaştı.
Kondoudis, "Dr. Öz Metaverse'e geliyor" diye yazarak, şunları ekledi:
"Ayın 7'sinde yapılan ticari marka başvurusu, Dr. Öz'ün Metaverse'te çevrimiçi bir toplulukla birlikte kimliği NFT'lerle doğrulanan sanal ürünler ve kripto varlıkları sunmayı planladığını gösteriyor."
Kondoudis'in patentlere odaklanan hukuk firmasına göre, 2020'de kuruma NFT'lerle ilgili sadece üç başvuru yapılmışken, bu sayı 2021'de 1200'ün üzerine çıktı. Kuruma yalnızca Ocak 2022'de bu türden 450 başvuru geldi.
Öz'ün başvurusunda dikkat çeken sanal hizmetlerin sanat eserleri, koleksiyonlar, yiyecek, içecek, pijama, gözlük, mücevher, kolonya, güzellik ürünleri, sağlık ürünleri, fitness ve egzersiz ekipmanları, yatak takımları, oyuncaklar, oyunlar, posterler ve elektrikli mutfak aletlerini kapsayacağı anlaşılıyor.
Dr. Öz kasım ayında Cumhuriyetçi Parti'den seçim yarışına dahil olacağını açıklamıştı.
Pensilvanya'dan adaylığını koyan Öz senatörlük yarışında 12'si Cumhuriyetçi, 14'ü Demokrat ve biri Liberteryen olmak üzere diğer 27 adayla rekabet ediyor.

NFT nedir?

Açılımıyla ‘non-fungible token’, Türkçede genellikle ‘değişimi mümkün olmayan para ya da çip’ diye niteleniyor.
NFT'nin özgün ve biricik olması, taklit edilmesi ve kopyalanmasının önüne geçiyor. Bu nedenle dijital varlıkların ve sanat eserlerinin satışında sıklıkla kullanılıyor.
Twitter'daki bir paylaşım, bir sanat eseri ya da bir dijital oyundaki araç gereçler gibi çok farklı türden varlıkların NFT'si üretilip satışa sunulabiliyor.
Bunların sergilendiği ve açık artırmayla satılabidiği dijital pazarlar arasında OpenSea, Decentraland, Rarible ve Nifty Gateway gibi sanal platformlar yer alıyor.
Dr. Mehmet Öz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
DÜNYA
Dr. Mehmet Öz, Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'den senatör adayı
30 Kasım 2021, 23:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала