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Meksika’da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
Meksika’da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
Meksika’nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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uçak kazası
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Meksika’nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı. Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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meksika, uçak, uçak kazası, otoyol

Meksika’da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı

01:57 15.02.2022 (güncellendi: 02:01 15.02.2022)
© İHAMeksika’da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
Meksika’da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA
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Meksika’nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı. Uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
Meksika’nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı. Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.
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