Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220215/milli-cimnastikciler-karakas-ve-karakus-dunya-kupasinda-altin-madalya-kazandi-1053845251.html
Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı
Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T07:07+0300
2022-02-15T07:07+0300
spor
cimnastik
dünya kupası
madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053845226_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_265122575509518e8102cff53092ee64.jpg
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar senkronize finallerinde milli sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş yarıştı.Ay-yıldızlı cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.Öte yandan organizasyonda erkekler senkronize finallerinde milli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu mücadele etti.Ay-yıldızlı cimnastikçiler Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, senkronize finalinde 49.950 puan toplayarak yarışmayı 4. sırada bitirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053845226_123:0:771:486_1920x0_80_0_0_5ddddae69c19dfcfaba3592b525f47b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cimnastik, dünya kupası, madalya

Milli cimnastikçiler Karakaş ve Karakuş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

07:07 15.02.2022
© AAMilli cimnastikçiler
Milli cimnastikçiler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün kadınlar senkronize finallerinde milli sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş yarıştı.
Ay-yıldızlı cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş, kadınlar senkronize finalinde 44.140 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.
Öte yandan organizasyonda erkekler senkronize finallerinde milli sporcular Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu mücadele etti.
Ay-yıldızlı cimnastikçiler Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, senkronize finalinde 49.950 puan toplayarak yarışmayı 4. sırada bitirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала