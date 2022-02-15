https://tr.sputniknews.com/20220215/mimar-parlakkaya-umraniye-belediyesi-planda-yesil-alan-olan-bolgeye-atik-tesisi-insa-ediyor-1053867189.html

Mimar Parlakkaya: Ümraniye Belediyesi, planda yeşil alan olan bölgeye atık tesisi inşa ediyor

Mimar Parlakkaya: Ümraniye Belediyesi, planda yeşil alan olan bölgeye atık tesisi inşa ediyor

Ümraniye sakini mimar Parlakkaya, ilçenin Site Mahallesi’nde park olarak imarı belirlenmiş bölgeye katı atık depolama merkezi yapıldığı iddiasını Radyo... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T16:21+0300

2022-02-15T16:21+0300

2022-02-15T16:21+0300

seyir hali

radyo

çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu

ümraniye

atık

ümraniye belediyesi

planlama

kaymakamlık

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Mimar Parlakkaya: Ümraniye Belediyesi, planda yeşil alan olarak tahsis edilen bölgeye atık tesisi inşa ediyor Mimar Parlakkaya: Ümraniye Belediyesi, planda yeşil alan olarak tahsis edilen bölgeye atık tesisi inşa ediyor

Ümraniye semtinin Site Mahallesi’nde park olarak imarı belirlenmiş ve planlaması yapılmış arazinin katı atık depolama merkezine dönüştürülmesini iddiasını Ümraniye’de ikamet eden mimar Eray Parlakkaya, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı. Parlakkaya, mahkemeye gittiklerini de vurguladı.Parlakkaya, park olarak planlanışı ve katı atık toplama alanı çalışmaları konusunda “1960’tan beri İstanbulluyum. 10 senedir de Ümraniye’de Site Mahallesi’nde oturuyorum. Site Mahallesi’nde sitelerin ortasında bir alan var. Burayı aldığımızda imar planında park alanı olarak görünüyordu. 4.5 dönüm bir alan, 10 senedir park yapılacak diye beklerken 2019’da bir plan yapıldı ve buranın park olarak dizaynı yapıldı. Park yapılacak diye beklerken bir hafta evvel bir çalışma yapılmaya başlandı. Ne yapılacağı yazılı ne de kimin yapılacağı yazılıdır. Hafriyat başladı. Arkadaşlara sorduğumuzda buraya katı atık merkezi yapılacağını söylediler. Biz de hemen apar topar site sakinleri ile beraber Ümraniye Belediyesi’ne gittik. Teknik başkan yardımcısına çıktık. Bundan haberi olmadığını söyledi. İmar müdürüne gittik. O da haberi olmadığını söyledi. Büyük çabalardan sonra Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne gittik. Orada itiraf ettiler: Buraya katı atık merkezi yapacağız” diye konuştu.‘Ne bir ÇED raporu yapılmış ne planlaması yapılmış’ÇED raporu ve bilgilendirmenin olmadığına dikkat çeken Parlakkaya, başvurdukları makamları “Ne bir ÇED raporu yapılmış ne planlaması yapılmış ne de etraftaki insanlara bilgi verilmiş. Bunun doğru olmadığını söyledik ama ‘biz yapacağız’ dediler, maalesef. CİMER’e müracaat ettik. Oradan bir ses çıkmadı. Belediyeye dilekçe verdik. Oradan bir ses çıkmadı. Kaymakamlığa gittik. Kaymakamlık ancak yürütmeye durdurma kararıyla bunu yapabileceğini mahkeme kararı olmadan bir şey yapamayacağını söyledi” diye açıkladı.‘Mahkemeye gidiyoruz ama uzun sürecek’Parlakkaya, söz konusu arazi konusunda hukuki süreci “Avukatımızla müracaat ettik. Avukatımızla mevzuata aykırı olduğunu belirttik. Böyle bir tesisin mevzuatta konutlara 250 metre mesafede olması ve su toplama merkezlerinden uzak olması gerekir. Bakteri ürettiği için üstünün kapalı olması lazımdır. Açık bir depolama niyetindeler. Mahkemeye gidiyoruz ama uzun sürecek. Sivil toplum örgütlerine bildirerek bu işin bir an evvel halletme yoluna gidiyoruz ama hukuki yolumuz devam ediyor” diye aktardı.

ümraniye

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, çevresel etki değerlendirmesi (çed) raporu, ümraniye, atık, ümraniye belediyesi, planlama, kaymakamlık, аудио