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Muğla’da bir genç, babası tarafından vurularak öldürüldü
Muğla’da bir genç, babası tarafından vurularak öldürüldü
Muğla'nın Menteşe İlçesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
baba
oğul
cinayet
muğla
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Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesi'nde Cavit Kara babası tarafından öldürüldü.Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.
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baba, oğul, cinayet, muğla

Muğla’da bir genç, babası tarafından vurularak öldürüldü

00:37 15.02.2022
© İHA28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü
28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA
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Muğla'nın Menteşe İlçesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesi'nde Cavit Kara babası tarafından öldürüldü.
Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.
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