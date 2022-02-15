https://tr.sputniknews.com/20220215/muglada-bir-genc-babasi-tarafindan-olduruldu-1053840753.html
Muğla’da bir genç, babası tarafından vurularak öldürüldü
Muğla’da bir genç, babası tarafından vurularak öldürüldü
Muğla'nın Menteşe İlçesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T00:37+0300
2022-02-15T00:37+0300
2022-02-15T00:37+0300
türkiye
baba
oğul
cinayet
muğla
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Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesi'nde Cavit Kara babası tarafından öldürüldü.Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/baba-evde-parcalanmis-oglu-bahcede-donmus-halde-olu-bulundu-1053837316.html
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baba, oğul, cinayet, muğla
Muğla’da bir genç, babası tarafından vurularak öldürüldü
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Muğla'nın Menteşe İlçesinde 28 yaşındaki Cavit Kara isimli genç, babası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Akkaya Mahallesi'nde Cavit Kara babası tarafından öldürüldü.
Cinayet sonrası baba H. Kaya jandarmayı arayarak oğlunu vurduğunu söyleyerek ihbarda bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından baba H. Kaya gözaltına alındı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.