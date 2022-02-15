https://tr.sputniknews.com/20220215/nijeryada-kahraman-eski-polis-uyusturucu-kacakligindan-tutuklandi-1053844441.html

Nijerya'da 'kahraman' olarak anılan eski polis, uyuşturucu kaçaklığından tutuklandı

Nijerya'da 'kahraman' olarak anılan eski polis, uyuşturucu kaçaklığından tutuklandı

Nijerya'da eski Emniyet Müdür Yardımcısı Abba Kyari'nın uyuşturucu kaçaklığından tutuklandığı bildirildi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T04:45+0300

2022-02-15T04:45+0300

2022-02-15T04:46+0300

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Nijerya Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Yardımcısı Olumuyiwa Adejobi, yaptığı yazılı açıklamada, Kyari ve beraberindeki 4 polisin kokain kaçaklığı suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.Adejobi, 5 polis memuru hakkında, 'komplo, itibarsız, etik olmayan ve profesyonel olmayan davranış, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamalarının bulunduğunu aktardı.Polislerin, Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumuna (NDLEA) teslim edildiğini aktaran Adejobi, Kyari'nin uyuşturucu kaçakçılığının "görevden uzaklaştırılması devam ederken gerçekleştiğini" ifade etti.NDLEA Sözcüsü Femi Babafemi, Kyari'nin uluslararası bir uyuşturucu çetesinin parçası olduğuna ve kokain sevkiyatı işinde yer aldığına "şiddetle inandıklarını" söylemişti.Kyari, Ağustos 2021'de Nijerya'nın en büyük dolandırıcısı Hushpuppi'den 1 milyon dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.Kyari, Emniyet Müdür Yardımcısı görevindeyken ülkenin kuzeyindeki silahlı çetelerle mücadeledeki çalışmaları nedeniyle "kahraman" polis olarak anlıyordu.

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