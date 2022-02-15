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https://tr.sputniknews.com/20220215/ogretmenin-cinsel-istismar-sucundan-110-yil-hapsi-istendi-1053877778.html
Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
Samsun'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Yüksel Özkan hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 110 yıla kadar hapis cezası... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T21:40+0300
2022-02-15T21:47+0300
türkiye
öğretmen
taciz
samsun
öğrenci
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İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı. Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede Özkan hakkında toplamda 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.İddianamede, mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadesinde, 'Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de, 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü' ifadesine yer verildi. Bir başka mağdur öğrenci ise ifadesinde ise, "Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi' dediği yer alıyor.'Öğrencilere fazla yüklendiğim için böyle yapıyorlar'İddianamede Yüksel Özkan'ın ifadesi de yer aldı. Özkan ifadesinde "Öğrencilerin beyanında olan hiçbir olay yaşanmadı. Kitap okuma dersleri sınıfın içinde, bütün öğrenciler varken işleniyor. Bir öğrenci kitap okurken bir yandan da bütün sınıfı görebiliyor. Yani bana atılan suçların hiçbirinin gerçek olması mümkün değil. Sorular konusunda öğrencilerden birine biraz fazla yükleniyordum. Bu nedenle hakkımda bu tür suç isnatlarında bulunuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220215/eskisehirde-10-kiz-ogrenciye-tacizde-bulunan-ogretmen-tutuklandi-1053875797.html
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öğretmen, taciz, samsun, öğrenci

Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi

21:40 15.02.2022 (güncellendi: 21:47 15.02.2022)
© DHAÖğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi
Öğretmenin 'cinsel istismar' suçundan 110 yıl hapsi istendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Samsun'da 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan Yüksel Özkan hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 110 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Özkan'ın çocuklara yönelik kullandığı 'Öğretmen sevgisi ister misin?' ve 'Beni dudağımdan öper misin?' ifadeleri yer aldı.
İlkadım ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'na geçen yıl atanan sınıf öğretmeni Yüksel Özkan, bazı öğrencilerine yönelik cinsel saldırı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince 14 Aralık 2021'de gözaltına alındı.
Olayın ardından okul önünde toplanan veliler, duruma tepki gösterdi. Özkan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sınıf öğretmeni Yüksel Özkan'ın daha önce de taciz iddiasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezası aldığı ve Yargıtay'a itirazı nedeniyle hukuki sürecin devam ettiği ortaya çıktı.
Özkan hakkında 5 çocuk için ayrı ayrı ‘Çocuğun cinsel istismarı’ iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mağdur çocuklar ile velileri, tanık ve bilgi sahibi kişilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede Özkan hakkında toplamda 110 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Eskişehir'in Alpu ilçesinde 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası ile gözaltına alınan okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
TÜRKİYE
Eskişehir'de 10 kız öğrenciye tacizde bulunan öğretmen tutuklandı
20:23
İddianamede, mağdur öğrencilerden birinin verdiği ifadesinde, 'Yüksel Özkan bana, 'Öğretmen sevgisi ister misin?' dedi. Ben de, 'İsterim' deyince bana sıkıca sarıldı. Alnımdan ve başımdan öptü' ifadesine yer verildi. Bir başka mağdur öğrenci ise ifadesinde ise, "Yüksel Özkan diğer öğrencileri sırayla sınıftan dışarı çıkararak bana, 'Beni dudağımdan öper misin?' dedi. Ben de kabul etmeyince, 'Tamam çık dışarı' dedi. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yanımıza geldi' dediği yer alıyor.

'Öğrencilere fazla yüklendiğim için böyle yapıyorlar'

İddianamede Yüksel Özkan'ın ifadesi de yer aldı. Özkan ifadesinde "Öğrencilerin beyanında olan hiçbir olay yaşanmadı. Kitap okuma dersleri sınıfın içinde, bütün öğrenciler varken işleniyor. Bir öğrenci kitap okurken bir yandan da bütün sınıfı görebiliyor. Yani bana atılan suçların hiçbirinin gerçek olması mümkün değil. Sorular konusunda öğrencilerden birine biraz fazla yükleniyordum. Bu nedenle hakkımda bu tür suç isnatlarında bulunuyor. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
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