https://tr.sputniknews.com/20220215/onur-aniti-icin-ek-guvenlik-tedbirleri-ataturk-parkina-arac-giremeyecek-1053852613.html

Onur Anıtı için ek güvenlik tedbirleri: Atatürk Parkı'na araç giremeyecek

Onur Anıtı için ek güvenlik tedbirleri: Atatürk Parkı'na araç giremeyecek

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından kentteki önemli eserler için ek tedbirler... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:44+0300

2022-02-15T11:44+0300

2022-02-15T11:49+0300

samsun

türkiye

onur anıtı

güvenlik

tedbir

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Saldırının ardından Samsun'daki önemli eserler için ek güvenlik önlemleri alınıyor. Valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile çevre düzenlemeleri yeniden yapılacak, eserlerin bulunduğu alanlara araç girişi engellenecek. Güvenlik kameraları ile sürekli izlenecek eserler, sivil ve resmi polis ekiplerince gözlem altında tutulacak. Çalışma için ilgili kurumların görüşleri alınıp, yol haritası oluşturulacak.'Elimizden gelen her şeyi yapacağız'Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ülkenin kurtuluşuna giden yolun ilk adımının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından atıldığını belirtti.Onur Anıtı'na yapılan saldırıya kınadıklarını belirten Demir, şunları söyledi:Mimarlar Odası'ndan öneriMimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İshak Memişoğlu da ulusal ölçekte bir mimari yarışması ile parkın yeniden ele alınmasının anlamlı olacağını belirterek şöyle konuştu:'Araç girişi konusunda çalışma yapılmalı’'Onur Anıtı çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Hidayet Yıldız, "Anıtın etraflıca korunması gerekiyor. Araç girişinin önlenmesi konusunda çalışma yapılmalı. O günkü saldırı da bir araçla yapılmıştı. Herhangi bir koruma olmadan, araç buraya girmiş. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin artırılması önleyici bir etki olabilir. Bunun haricinde denetlenebilir bir kamera sisteminin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.4 gün saygı nöbetiOlayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Anıt çevresinde belediyelerce kurulan çadırlarda gece-gündüz nöbet tutan kalabalıklar, 4 gün boyunca İstiklal, İzmir ve Onuncu Yıl marşlarını söyleyerek saldırıyı kınadı. Saldırıya tepki için bir araya gelen belediye ve siyasi partilerin il başkanları ortak açıklama yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/samsunda-belediye-baskanlari-ve-bes-siyasi-partiden-ataturk-anitina-saldiriya-tepki-1053669619.html

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