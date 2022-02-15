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Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı
Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden çaldıkları lüks ciple yakalanan 2 çocuk tutuklandı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T18:48+0300
2022-02-15T18:48+0300
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ordu
çocuk
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Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün penceresinden girdikleri oto galeriden çaldıkları araçla kaçan ve Fatsa ilçesinde yakalanan 14 yaşındaki S.Ö. ile 13 yaşındaki A.Y'nin Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.Çocuklar, sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.İki çocuk, savcılığa verdikleri ifadenin ardından mahkemeye çıkarıldı.S.Ö ile A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki oto galeriden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi
https://tr.sputniknews.com/20220214/orduda-oto-galeriden-luks-cip-calan-yaslari-13-ve-14-olan-iki-cocuk-araniyor-1053830747.html
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ordu, çocuk, hırsızlık

Ordu'da otomobil çalan çocuklar tutuklandı

18:48 15.02.2022
© FotoğrafOrdu
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Fotoğraf
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto galeriden çaldıkları lüks ciple yakalanan 2 çocuk tutuklandı.
Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün penceresinden girdikleri oto galeriden çaldıkları araçla kaçan ve Fatsa ilçesinde yakalanan 14 yaşındaki S.Ö. ile 13 yaşındaki A.Y'nin Ordu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Çocuklar, sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.
İki çocuk, savcılığa verdikleri ifadenin ardından mahkemeye çıkarıldı.
S.Ö ile A.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı güzergahındaki oto galeriden 28 Kasım 2021'de çaldıkları araçla İstanbul'a kaçan, 3 Aralık gecesi yakalanarak getirildikleri Ordu'da, 6 Aralık'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan S.Ö. ve A.Y'nin bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
YAŞAM
Ordu'da oto galeriden lüks cip çalan, yaşları 13 ve 14 olan iki çocuk aranıyor
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