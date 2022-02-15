https://tr.sputniknews.com/20220215/parkta-73-yasindaki-kadina-tecavuze-kalkisan-sahsa-5-yil-hapis--1053873695.html
Parkta 73 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis
Parkta 73 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis
Samsun'da parka götürdüğü yaşlı kadına tecavüze kalkışan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T19:12+0300
2022-02-15T19:12+0300
2022-02-15T19:13+0300
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kadın
yaşlı
park
tecavüz
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılında meydana gelen olayda, sabaha karşı yolda karşılaştığı 73 yaşındaki N.D.'yi kolundan tutarak zorla parka götüren 38 yaşındaki D.T., yaşlı kadına tecavüze kalkıştığı sırada kadının bağırması sonucu vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre D.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan D.T., "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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kadın, yaşlı, park, tecavüz, samsung, samsun
Parkta 73 yaşındaki kadına tecavüze kalkışan şahsa 5 yıl hapis
19:12 15.02.2022 (güncellendi: 19:13 15.02.2022) Abone ol
Samsun'da parka götürdüğü yaşlı kadına tecavüze kalkışan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde 2018 yılında meydana gelen olayda, sabaha karşı yolda karşılaştığı 73 yaşındaki N.D.'yi kolundan tutarak zorla parka götüren 38 yaşındaki D.T., yaşlı kadına tecavüze kalkıştığı sırada kadının bağırması sonucu vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre D.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan D.T., "cinsel saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı