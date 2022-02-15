https://tr.sputniknews.com/20220215/putin-abd-ve-natonun-bolunmez-guvenlik-prensiplerini-keyfi-olarak-yorumlamasina-goz-yumamayiz-1053869952.html

Putin: ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensiplerini keyfi olarak yorumlamasına göz yumamayız

Putin: ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensiplerini keyfi olarak yorumlamasına göz yumamayız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T17:17+0300

2022-02-15T17:17+0300

2022-02-15T17:25+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

abd

nato

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Rusya lideri Putin, Kremlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensipleri konusundaki tutumunu eleştirdi.Putin, "Rusya, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz. Bu prensip sadece kendi güvenliğini sağlama yöntemlerini özgürce seçme ve herhangi askeri birliklere ve ittifaklara özgürce katılma hakkına ilişkin hükmü değil, aynı zamanda bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar vererek pekiştirmeme yükümlülüğünü de içeriyor" diye vurguladı.

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vladimir putin, abd, nato