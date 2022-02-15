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Putin: ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensiplerini keyfi olarak yorumlamasına göz yumamayız
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/putin-abd-ve-natonun-bolunmez-guvenlik-prensiplerini-keyfi-olarak-yorumlamasina-goz-yumamayiz-1053869952.html
Putin: ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensiplerini keyfi olarak yorumlamasına göz yumamayız
Putin: ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensiplerini keyfi olarak yorumlamasına göz yumamayız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:17+0300
2022-02-15T17:25+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
abd
nato
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Rusya lideri Putin, Kremlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensipleri konusundaki tutumunu eleştirdi.Putin, "Rusya, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz. Bu prensip sadece kendi güvenliğini sağlama yöntemlerini özgürce seçme ve herhangi askeri birliklere ve ittifaklara özgürce katılma hakkına ilişkin hükmü değil, aynı zamanda bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar vererek pekiştirmeme yükümlülüğünü de içeriyor" diye vurguladı.
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vladimir putin, abd, nato

Putin: ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensiplerini keyfi olarak yorumlamasına göz yumamayız

17:17 15.02.2022 (güncellendi: 17:25 15.02.2022)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamayacağını vurguladı.
Rusya lideri Putin, Kremlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında ABD ve NATO'nun bölünmez güvenlik prensipleri konusundaki tutumunu eleştirdi.

Putin, "Rusya, ABD ve NATO'nun Avrupa'nın birçok ortak belgesinde yer alan eşit ve bölünmez güvenlikle ilgili temel prensipleri son derece keyfi olarak ve kendi çıkarına olacak şekilde yorumlamasına göz yumamaz. Bu prensip sadece kendi güvenliğini sağlama yöntemlerini özgürce seçme ve herhangi askeri birliklere ve ittifaklara özgürce katılma hakkına ilişkin hükmü değil, aynı zamanda bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliğine zarar vererek pekiştirmeme yükümlülüğünü de içeriyor" diye vurguladı.
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