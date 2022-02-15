https://tr.sputniknews.com/20220215/rus-patenci-olimpiyatlardaki-doping-skandali-ile-ilgili-ilk-kez-konustu-1053852423.html

Rus patenci, olimpiyatlardaki doping skandalı ile ilgili ilk kez konuştu

Rus patenci, olimpiyatlardaki doping skandalı ile ilgili ilk kez konuştu

Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Pekin Kış Olimpiyatları’nda altın madalya almasının ardından doping testinin pozitif çıkması konusu nedeniyle duygusal... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:44+0300

2022-02-15T11:44+0300

2022-02-15T11:44+0300

2022 kış olimpiyatları

kamila valiyeva

rusya olimpiyat komitesi (roc)

olimpiyat oyunları

doping

paten

artistik patinaj

açıklama

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) oyunlara devam etmesine izin verdiği 15 yaşındaki Valiyeva, hakkındaki doping suçlamalarının ardından ilk kez konuştu.Oyunlar sırasında altın madalya alan ve Olimpiyatlarda dörtlü atlayış yapan ilk kadın olan Valiyeva, son birkaç günün kendisi için çok zor geçtiğini belirtti.Pervıy Kanal’da konuşan Valiyeva, “Mutluyum fakat aynı zamanda duygusal açıdan yorgunum. Bu nedenle mutluluk gözyaşlarımın yanında sanırım biraz da üzüntü var. Ancak aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nda olmaktan kesinlikle mutluyum ve ülkemizi temsil etmek için çabalayacağım” dedi.Oyunlara odaklanıp ortaya netice koymaya çalışacağını belirten Valiyeva, “CAS’ın duruşmasında yedi saat oturdum. 20 dakikalık tek bir ara oldu. Oturup olanları izledim. Çok zordu. Bu da sanırım yaşamam gereken aşamalardan biri” ifadelerini kullandı.Valiyeva, Pekin’de devam eden Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) ekibi kapsamında takım turnuvası sırasında altın madalya almış, aynı zamanda artistik patinajda dörtlü atlayış gerçekleştirerek olimpiyatlarda bu atlayışı yapan ilk kadın sporcu olmuştu.Madalya takdim töreni önce pazartesiden salıya, daha sonra da belirsiz bir süreliğine ertelenmişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nden daha sonra Sputnik’e yapılan açıklamada Uluslararası Paten Birliği (ISU) ile hukuki istişarelerin gerektiği bir durum olduğu belirtilmişti. Daha sonra Inside the Games, ertelemenin Valiyeva’dan alınan doping numunesiyle ilgili olduğunu yazmıştı.ITA, basındaki iddiaları doğrulayarak Valiyeva’nın 25 Aralık’ta St. Petersburg’daki Rusya Artistik Patinaj Şampiyonası sırasında alınan doping numunesi ile yapılan testin pozitif çıktığı açıklamasını yapmıştı. ITA’ya göre, Valiyeva’nın geçici uzaklaştırma kararını protesto etmesinin ardından, USADA 9 Şubat’ta kararını geri çekmişti.ABD Dopingle Mücadele Ajansı (USADA) da yaşananlar nedeniyle konuya dahil olan Rusların cezaya çarptırılabileceği yönünde açıklamada bulunmuştu.CAS daha sonra, Valiyeva'nın olimpiyat oyunlarında yarışmasına izin vermişti.

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kamila valiyeva, rusya olimpiyat komitesi (roc), olimpiyat oyunları, doping, paten, artistik patinaj, açıklama