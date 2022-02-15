Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Şam'da Beşar Esad'la görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Esad'a Rusya Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat hakkında bilgi verdi.



Suriye'de varlığını sürdüren uluslararası teröristlere karşı yürütülen ortak mücadele kapsamında askeri-teknik işbirliğiyle ilgili çeşitli konuları istişaren eden Şoygu ve Esad, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlardan mağdur olan Suriye halkına Rusya tarafından insani yardım sunulmasına ilişkin hususları ele aldı.