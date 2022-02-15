https://tr.sputniknews.com/20220215/rusya-savunma-bakani-soygu-samda-besar-esadla-gorustu-1053873971.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Şam'da Beşar Esad'la görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Şam'da Beşar Esad'la görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T19:23+0300
2022-02-15T19:23+0300
2022-02-15T19:29+0300
dünya
sergey şoygu
beşar esad
suriye
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Esad'a Rusya Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat hakkında bilgi verdi.Suriye'de varlığını sürdüren uluslararası teröristlere karşı yürütülen ortak mücadele kapsamında askeri-teknik işbirliğiyle ilgili çeşitli konuları istişaren eden Şoygu ve Esad, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlardan mağdur olan Suriye halkına Rusya tarafından insani yardım sunulmasına ilişkin hususları ele aldı.
suriye
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sergey şoygu, beşar esad, suriye, rusya
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Şam'da Beşar Esad'la görüştü
19:23 15.02.2022 (güncellendi: 19:29 15.02.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı üzerine Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştü.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu, Esad'a Rusya Donanması'nın Doğu Akdeniz'de yaptığı tatbikat hakkında bilgi verdi.
Suriye'de varlığını sürdüren uluslararası teröristlere karşı yürütülen ortak mücadele kapsamında askeri-teknik işbirliğiyle ilgili çeşitli konuları istişaren eden Şoygu ve Esad, ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlardan mağdur olan Suriye halkına Rusya tarafından insani yardım sunulmasına ilişkin hususları ele aldı.