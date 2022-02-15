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Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T02:37+0300
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türkiye
alev almak
otomobil
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Akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25'inci metre yolu üzerinde kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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alev almak, otomobil

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

02:37 15.02.2022
© İHAŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.
Akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25'inci metre yolu üzerinde kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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