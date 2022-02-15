https://tr.sputniknews.com/20220215/sanliurfada-park-halindeki-otomobil-alev-alev-yandi-1053843214.html

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T02:37+0300

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türkiye

alev almak

otomobil

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Akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25'inci metre yolu üzerinde kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

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alev almak, otomobil