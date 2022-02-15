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https://tr.sputniknews.com/20220215/scholzla-ilk-kez-bir-araya-gelen-putin-rusya-cok-uzun-zamandir-guvenilir-bir-enerji-tedarikcisi-1053863064.html
Scholz'la ilk kez bir araya gelen Putin: Rusya, çok uzun zamandır güvenilir bir enerji tedarikçisi
Scholz'la ilk kez bir araya gelen Putin: Rusya, çok uzun zamandır güvenilir bir enerji tedarikçisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmesi sırasında Rusya'nın çok uzun zamandır güvenilir bir enerji tedarikçisi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:55+0300
2022-02-15T14:59+0300
dünya
vladimir putin
almanya
rusya
olaf scholz
enerji
görüşme
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Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna konusunda uzun bir görüşme gerçekleştiren Putin, Almanya Başbakanı Scholz'la ilk yüz yüze görüşmeleri için Kremlin'de bir araya geldi.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sizinle tanışmaktan, sizi Moskova'da kabul etmekten memnunum. Almanya'nın genel olarak ve özellikle Avrupa'da öncelikli partnerimiz olduğunu hemen belirteyim" dedi.'Onlarca yıldır Rusya'dan enerji tedariklerinde hiçbir kesinti olmadı'Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu kaydeden Putin, onlarca yıldır Rusya'dan enerji tedariklerinde hiçbir kesinti olmadığını vurguladı.Görüşmenin önemli bir bölümünü Avrupa'da güvenlikle ve Ukrayna etrafındaki gelişmelerle bağlantılı duruma ve bu konu hakkında devam eden hararetli tartışmalara ayıracaklarını belirten Putin, "Geçen hafta Kremlin'de Emmanuel Macron'u kabul ettim ve onunla yine bu konuları istişare ettim. Onun sizi görüşmemizde ele alınan konuların özü hakkında bilgilendirdiğini biliyorum. Elbette, yaşananlarla ilgili sizin kendi görüşlerinizi de duymak, benim için çok ilgi çekici ve faydalı olacak" ifadelerini kullandı.Scholz, Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddettiBu arada Scholz'un, tıpkı Macron gibi Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddettiği belirtildi.Peskov, bu nedenle Scholz ile Putin arasında Macron'la olduğu gibi uzun bir masa bulunacağını söyledi.Peskov, Scholz'un test yaptırmamasının görüşmenin niteliğini, süresini ve içeriğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kremlin-ukraynanin-yukumluluklerini-hizlica-yerine-getirmeye-hazir-olduguna-dair-bir-sey-duymadik--1053662548.html
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vladimir putin, almanya, rusya, olaf scholz, enerji, görüşme

Scholz'la ilk kez bir araya gelen Putin: Rusya, çok uzun zamandır güvenilir bir enerji tedarikçisi

14:55 15.02.2022 (güncellendi: 14:59 15.02.2022)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin- Olaf Scholz
Vladimir Putin- Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmesi sırasında Rusya'nın çok uzun zamandır güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunun altını çizdi. Scholz, Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddetti.
Geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Ukrayna konusunda uzun bir görüşme gerçekleştiren Putin, Almanya Başbakanı Scholz'la ilk yüz yüze görüşmeleri için Kremlin'de bir araya geldi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, "Sizinle tanışmaktan, sizi Moskova'da kabul etmekten memnunum. Almanya'nın genel olarak ve özellikle Avrupa'da öncelikli partnerimiz olduğunu hemen belirteyim" dedi.

'Onlarca yıldır Rusya'dan enerji tedariklerinde hiçbir kesinti olmadı'

Rusya'nın güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu kaydeden Putin, onlarca yıldır Rusya'dan enerji tedariklerinde hiçbir kesinti olmadığını vurguladı.
Görüşmenin önemli bir bölümünü Avrupa'da güvenlikle ve Ukrayna etrafındaki gelişmelerle bağlantılı duruma ve bu konu hakkında devam eden hararetli tartışmalara ayıracaklarını belirten Putin, "Geçen hafta Kremlin'de Emmanuel Macron'u kabul ettim ve onunla yine bu konuları istişare ettim. Onun sizi görüşmemizde ele alınan konuların özü hakkında bilgilendirdiğini biliyorum. Elbette, yaşananlarla ilgili sizin kendi görüşlerinizi de duymak, benim için çok ilgi çekici ve faydalı olacak" ifadelerini kullandı.

Scholz, Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddetti

Bu arada Scholz'un, tıpkı Macron gibi Moskova'da PCR testi yaptırmayı reddettiği belirtildi.
Peskov, bu nedenle Scholz ile Putin arasında Macron'la olduğu gibi uzun bir masa bulunacağını söyledi.
Peskov, Scholz'un test yaptırmamasının görüşmenin niteliğini, süresini ve içeriğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini ekledi.
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