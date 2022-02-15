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Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu
Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:13+0300
2022-02-15T17:13+0300
türkiye
kaza
trafik kazası
kamyon
sis
otomobil
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Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı. Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/direksiyon-basinda-kalp-krizi-gecirdi-kaza-ani-kameraya-yansidi-1052862604.html
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kaza, trafik kazası, kamyon, sis, otomobil

Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu

17:13 15.02.2022
© İHA / ÖMER TURANSis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu
Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / ÖMER TURAN
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.
Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı.
Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı.
İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçirerek kaza yapan kamyon şoförü hayatını kaybetti. O kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
TÜRKİYE
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Kaza anı kameraya yansıdı
18 Ocak, 20:04
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