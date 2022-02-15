https://tr.sputniknews.com/20220215/sis-nedeniyle-birbirini-gormeyen-araclar-kazadan-kil-payi-kurtuldu-1053869524.html
Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu
Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T17:13+0300
2022-02-15T17:13+0300
2022-02-15T17:13+0300
türkiye
kaza
trafik kazası
kamyon
sis
otomobil
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Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı. Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220118/direksiyon-basinda-kalp-krizi-gecirdi-kaza-ani-kameraya-yansidi-1052862604.html
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kaza, trafik kazası, kamyon, sis, otomobil
Sis nedeniyle birbirini görmeyen araçlar kazadan kıl payı kurtuldu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.
Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı.
Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı.