https://tr.sputniknews.com/20220215/skypeta-yeni-ozellik-konusmalar-turkce-dahil-41-farkli-dile-cevrilebilecek-1053864574.html
Skype'ta yeni özellik: Konuşmalar Türkçe dahil 41 farklı dile çevrilebilecek
Skype'ta yeni özellik: Konuşmalar Türkçe dahil 41 farklı dile çevrilebilecek
Çevrimiçi görüşme platformu Skype'ta son güncellemeyle birlikte Türkçe dahil 41 farklı dilde çeviri yapılabilecek. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T15:24+0300
2022-02-15T15:24+0300
2022-02-15T15:28+0300
skype
yaşam
çeviri
güncelleme
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Microsoft iOS ve iPadOS’ta Skype için bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme, uygulamayı her iki platformda da 8.80.1 sürümüne getirirken birkaç yeni özellik içeriyor. Skype artık çevrilmiş konuşmalar için daha fazla dili destekliyor ve belirli profiller için bağlantıları devre dışı bırakma seçeneğini içeriyor.Sözcü'nün aktardığına göre, kullanıcılar artık Skype for Translated Conversations Türkçe’yi kullanabilir. Şu anda Skype üzerinden toplam 41 dil çevrilebiliyor, ancak bunlardan bazıları İspanyolca gibi aynı dillerin farklı varyasyonları.Skype, yazılan mesajları çevirme yeteneğine sahipti, ancak bu özellik grup sohbetleri veya grup aramalarıyla kullanılamıyor. Skype, ayrıca sözlü konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilir.
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skype, çeviri, güncelleme
Skype'ta yeni özellik: Konuşmalar Türkçe dahil 41 farklı dile çevrilebilecek
15:24 15.02.2022 (güncellendi: 15:28 15.02.2022) Abone ol
Çevrimiçi görüşme platformu Skype'ta son güncellemeyle birlikte Türkçe dahil 41 farklı dilde çeviri yapılabilecek.
Microsoft iOS ve iPadOS’ta Skype için bir güncelleme yayınlandı. Güncelleme, uygulamayı her iki platformda da 8.80.1 sürümüne getirirken birkaç yeni özellik içeriyor. Skype artık çevrilmiş konuşmalar için daha fazla dili destekliyor ve belirli profiller için bağlantıları devre dışı bırakma seçeneğini içeriyor.
Sözcü'nün aktardığına göre, kullanıcılar artık Skype for Translated Conversations Türkçe’yi kullanabilir. Şu anda Skype üzerinden toplam 41 dil çevrilebiliyor, ancak bunlardan bazıları İspanyolca gibi aynı dillerin farklı varyasyonları.
Skype, yazılan mesajları çevirme yeteneğine sahipti, ancak bu özellik grup sohbetleri veya grup aramalarıyla kullanılamıyor. Skype, ayrıca sözlü konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirebilir.