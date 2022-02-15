https://tr.sputniknews.com/20220215/stoltenberg-nato-hala-moskovanin-guvenlik-tekliflerine-yanitini-bekliyor-1053866541.html
NATO: Hâlâ güvenlik tekliflerine Rusya'dan gelecek yanıtı bekliyoruz
NATO: Hâlâ güvenlik tekliflerine Rusya'dan gelecek yanıtı bekliyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'ya sundukları güvenlik tekliflerine hâlâ yanıt beklediklerini açıkladı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:04+0300
2022-02-15T16:04+0300
2022-02-15T16:13+0300
ukrayna krizi
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato
lugansk
donetsk halk cumhuriyeti
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının Çarşamba günü başlayacak iki günlük toplantısı öncesinde Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte NATO'nun hala ittifakın güvenlik önerilerine Rusya'dan bir yanıt beklediğini söyledi. Stoltenberg, "Rusya'dan mektubumuza yakında bir yanıt alacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.Moskova'nın askerlerini sınırdan geri çektiğine dair 'henüz bir kanıt olmadığını' söyleyen Stoltenberg, "Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var, bu temkinli bir iyimserlik için zemin oluşturuyor. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" dedi.Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımaması konusunda 'Putin'i uyardı':"Bu Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir kez daha açık bir ihlali olacaktır, çünkü Donetsk ve Lugansk'ın uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Ukrayna'nın bir parçası olduğuna şüphe yok. Bu aynı zamanda Minsk anlaşmalarının da ihlali olacak, dolayısıyla Ukrayna'da siyasi bir çözüm bulmayı daha da zorlaştıracak."
lugansk
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, lugansk, donetsk halk cumhuriyeti
NATO: Hâlâ güvenlik tekliflerine Rusya'dan gelecek yanıtı bekliyoruz
16:04 15.02.2022 (güncellendi: 16:13 15.02.2022) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moskova'ya sundukları güvenlik tekliflerine hâlâ yanıt beklediklerini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının Çarşamba günü başlayacak iki günlük toplantısı öncesinde Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte NATO'nun hala ittifakın güvenlik önerilerine Rusya'dan bir yanıt beklediğini söyledi.
Stoltenberg, "Rusya'dan mektubumuza yakında bir yanıt alacağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın askerlerini sınırdan geri çektiğine dair 'henüz bir kanıt olmadığını' söyleyen Stoltenberg, "Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var, bu temkinli bir iyimserlik için zemin oluşturuyor. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" dedi.
Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanımaması konusunda 'Putin'i uyardı':
"Bu Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir kez daha açık bir ihlali olacaktır, çünkü Donetsk ve Lugansk'ın uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Ukrayna'nın bir parçası olduğuna şüphe yok. Bu aynı zamanda Minsk anlaşmalarının da ihlali olacak, dolayısıyla Ukrayna'da siyasi bir çözüm bulmayı daha da zorlaştıracak."