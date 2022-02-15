https://tr.sputniknews.com/20220215/taksici-ile-turistler-arasinda-adres-tartismasi-burasi-beylikduzu-mu-esenyurt-mu-1053858048.html

Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?

Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı turistleri Beylikdüzü yerine Esenyurt'a götüren taksici, yolcularla tartıştı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T13:25+0300

2022-02-15T13:25+0300

2022-02-15T13:25+0300

türkiye

türkiye

istanbul

taksi

taksici

kısa mesafe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1053857926_0:0:352:199_1920x0_80_0_0_ddb3fe441818ce57cfe253733acc63a6.jpg

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binerek Beylikdüzü’ne gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcular, iddialara göre taksici tarafından Esenyurt’a götürüldü.Kendilerini Beylikdüzü’ne getirdiğini söyleyen taksici ile arasında tartışma yaşanırken, yolcular çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Taksi şoförü ise o anlarda, "Burası Beylikdüzü" diyerek kendini savundu. Yolcular vatandaşların çevirisi ile taksi şoförüne bulundukları bölgenin Esenyurt olduğunu anlatmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/bagcilarda-taksici-ile-2-kadin-yolcu-arasinda-kisa-mesafe-tartismasi-1053644178.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul, taksi, taksici, kısa mesafe