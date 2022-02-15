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https://tr.sputniknews.com/20220215/taksici-ile-turistler-arasinda-adres-tartismasi-burasi-beylikduzu-mu-esenyurt-mu-1053858048.html
Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?
Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?
İstanbul Havalimanı'ndan aldığı turistleri Beylikdüzü yerine Esenyurt'a götüren taksici, yolcularla tartıştı. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T13:25+0300
2022-02-15T13:25+0300
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türkiye
istanbul
taksi
taksici
kısa mesafe
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İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binerek Beylikdüzü’ne gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcular, iddialara göre taksici tarafından Esenyurt’a götürüldü.Kendilerini Beylikdüzü’ne getirdiğini söyleyen taksici ile arasında tartışma yaşanırken, yolcular çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Taksi şoförü ise o anlarda, "Burası Beylikdüzü" diyerek kendini savundu. Yolcular vatandaşların çevirisi ile taksi şoförüne bulundukları bölgenin Esenyurt olduğunu anlatmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/bagcilarda-taksici-ile-2-kadin-yolcu-arasinda-kisa-mesafe-tartismasi-1053644178.html
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türkiye, istanbul, taksi, taksici, kısa mesafe

Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?

13:25 15.02.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIMTaksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu?
Taksici ile turistler arasında adres tartışması: Burası Beylikdüzü mü Esenyurt mu? - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - MERT YILDIRIM
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İstanbul Havalimanı'ndan aldığı turistleri Beylikdüzü yerine Esenyurt'a götüren taksici, yolcularla tartıştı.
İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binerek Beylikdüzü’ne gitmek isteyen yabancı uyruklu yolcular, iddialara göre taksici tarafından Esenyurt’a götürüldü.
Kendilerini Beylikdüzü’ne getirdiğini söyleyen taksici ile arasında tartışma yaşanırken, yolcular çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Taksi şoförü ise o anlarda, "Burası Beylikdüzü" diyerek kendini savundu. Yolcular vatandaşların çevirisi ile taksi şoförüne bulundukları bölgenin Esenyurt olduğunu anlatmaya çalışırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
TÜRKİYE
Bağcılar'da taksici ile 2 kadın yolcu arasında 'kısa mesafe' tartışması
9 Şubat, 11:14
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