https://tr.sputniknews.com/20220215/tartistigi-oglunu-olduren-baba-tutuklandi-evlenmek-istedigi-kiza-karsi-ciktim-1053879895.html

Tartıştığı oğlunu öldüren baba tutuklandı: 'Evlenmek istediği kıza karşı çıktım'

Tartıştığı oğlunu öldüren baba tutuklandı: 'Evlenmek istediği kıza karşı çıktım'

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, oğlu Cavit Kara'yı tabancayla öldüren Hüseyin Kara ifadesinde, oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T23:01+0300

2022-02-15T23:01+0300

2022-02-15T23:00+0300

türkiye

baba

oğul

cinayet

muğla

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Evlerinin bahçesinde odun kıran Hüseyin Kara ile oğlu Cavit Kara tartıştı. Çıkan kavgada 62 yaşındaki Hüseyin Kara, belinden çıkardığı tabancayı oğluna doğrultup, peş peşe ateşledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 28 yaşındaki Cavit Kara'nın boynuna ve kalbine isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hüseyin Kara da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kara, jandarmadaki ifadesinde; oğlunun evlenmek istediği kıza karşı çıktığını, bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında oğlunun kendisine hareket ettiğini iddia eden Kara, bu sırada sinirlerine hakim olamadığını belirterek eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220215/muglada-bir-genc-babasi-tarafindan-olduruldu-1053840753.html

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baba, oğul, cinayet, muğla