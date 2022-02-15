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https://tr.sputniknews.com/20220215/tasari-kabul-edildi-rusya-devlet-dumasi-donetsk-ve-luganskin-taninmasi-icin-putine-basvuracak-1053866650.html
Tasarı kabul edildi: Rusya Devlet Duması, Donetsk ve Lugansk'ın tanınması için Putin'e başvuracak
Tasarı kabul edildi: Rusya Devlet Duması, Donetsk ve Lugansk'ın tanınması için Putin'e başvuracak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:04+0300
2022-02-15T16:15+0300
vladimir putin
dünya
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Vladimir Putin’e, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını Duma'ya sunmuştu. Daha sonra iktidardaki Birleşik Rusya Partisi de, konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'yla istişare edilmesini gören bir tasarı sunmuştu.Duma milletvekilleri, bugün yapılan oturumda RKFP'nin ve Birleşik Rusya Partisi'nin tasarılarından birinin seçilmesi için oylama yaptı.RFKP'nin tasarısına 351 vekil 'evet', 16 vekil 'hayır' derken Birleşik Rusya'nın tasarısı 310 'evet' aldı. Böylece Duma, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınması için Putin'e başvurulması kararı aldı.Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, oylamadan sonraki açıklamasında, kararın derhal imzalanacağını ve Putin'e sunulacağını söyledi.Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor.Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının Rusya'nın Minsk anlaşmalarından çekilmesi anlamına geleceğini öne sürmüştü.Duma'da yapılan oylama, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220214/putine-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-cagrisini-iceren-yeni-tasari-dumaya-sunuldu-1053827917.html
donetsk halk cumhuriyeti
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vladimir putin, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Tasarı kabul edildi: Rusya Devlet Duması, Donetsk ve Lugansk'ın tanınması için Putin'e başvuracak

16:04 15.02.2022 (güncellendi: 16:15 15.02.2022)
© AFP 2022 / YURI KOCHETKOVVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / YURI KOCHETKOV
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsız ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını kabul etti.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Vladimir Putin’e, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını Duma'ya sunmuştu. Daha sonra iktidardaki Birleşik Rusya Partisi de, konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'yla istişare edilmesini gören bir tasarı sunmuştu.
Duma milletvekilleri, bugün yapılan oturumda RKFP'nin ve Birleşik Rusya Partisi'nin tasarılarından birinin seçilmesi için oylama yaptı.
RFKP'nin tasarısına 351 vekil 'evet', 16 vekil 'hayır' derken Birleşik Rusya'nın tasarısı 310 'evet' aldı. Böylece Duma, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığının tanınması için Putin'e başvurulması kararı aldı.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, oylamadan sonraki açıklamasında, kararın derhal imzalanacağını ve Putin'e sunulacağını söyledi.
Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor.
Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Donetsk ve Lugansk'ın tanınmasının Rusya'nın Minsk anlaşmalarından çekilmesi anlamına geleceğini öne sürmüştü.
Duma'da yapılan oylama, Batı'nın Kiev'e 'Rus tehdidi' bahanesiyle askeri ve ekonomik yardımı artırarak gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.
Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağlıyor.
Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.
Kuleba, Kiev'in son dönemde Batılı partnerlerinden 1.5 milyar dolar para ve bin tonu aşkın silah yardımı aldığını, rekor düzeydeki desteğin siyasi bir anlam taşıdığını ve Batılı ülkelerin böylece Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirdiğini savunmuştu.
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
Ukrayna krizi
Putin'e Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren yeni tasarı Duma'ya sunuldu
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