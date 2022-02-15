https://tr.sputniknews.com/20220215/trumptan-fransanin-asiri-sagci-cumhurbaskani-adayi-zemmoura-samimi-ol-nasihati-1053867489.html

Trump'tan Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'Samimi ol' nasihati

Trump'tan Fransa'nın aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'Samimi ol' nasihati

Eski ABD Başkanı Trump'ın, Fransa'nın 'ırkçı nefreti körüklemekle' suçlanan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'a 'samimi olmasını' tavsiye ettiği... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T16:34+0300

2022-02-15T16:34+0300

2022-02-15T16:34+0300

dünya

eric zemmour

fransa

abd

donald trump

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Fransa'da nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlanan Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Genel Başkanı Eric Zemmour, dün akşam eski ABD Başkanı Donald Trump ile 40 dakika süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Trump, telefonda Zemmour'a pes etmemesini ve cesur olmasını tavsiye etti.'Farklılıklarımız dışında ortak bir noktamız var'Zemmour, ülke basınına yaptığı açıklamada, görüşmede Trump'a 'Fransa ve ABD'nin, medeniyet savaşında aynı kargaşaya yakalanan ortak kaderleri olduğunu' ilettiğini söyledi."Trump bana kendim olarak kalmamı, medyanın bana acımasız diyeceğini ancak samimi olmam gerektiğini ve samimiyeti korumanın önemli olduğunu söyledi. Bence haklı" diyen Zemmour, seçime katılmak için yeterli imza sayısına ulaştığını kaydetti.Zemmour, "Farklılıklarımız dışında ortak bir noktamız var. Bay Trump, ABD'nin ABD olarak kalmasını istiyor, ben de Fransa'nın Fransa olarak kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.Kendisiyle aynı kulvarda yarışan rakibi Marine Le Pen'in, Trump başkan olmadan önce yaptığı görüşme girişiminin başarısız kalması sorusuna Zemmour, "Bu hayatta herkes şansıyla" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adaylığını henüz açıklamadığı Fransa'da, yapılan anketlere göre, Zemmour seçimde Macron ile ikinci tura kalabilmek için kendisi gibi aşırı sağcı Le Pen ile yarışıyor.Zemmour ayrıca İslamofobik fikirleri ve göçmen karşıtı politika ve söylemleri nedeniyle eleştiriliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220131/fransada-asiri-sagci-zemmourun-danismani-hakkinda-cinsel-saldiri-sorusturmasi-1053328831.html

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eric zemmour, fransa, abd, donald trump, cumhurbaşkanlığı seçimi