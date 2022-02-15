https://tr.sputniknews.com/20220215/tuik-issizlik-dorduncu-ceyrekte-yuzde-112-oldu-1053848960.html

TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu

TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. İşsiz... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T10:23+0300

2022-02-15T10:23+0300

2022-02-15T10:35+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

işsizlik

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.5 puanlık düşüşle yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.8 puan azaldı.Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0.6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı.Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 21.4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık yükselişle yüzde 33.7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise Ekim-Aralık 2021 döneminde üçüncü çeyreğe göre 0.8 puan artarak 42.8 olarak gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20220210/chpli-agbabadan-tuike-tepki-baskan-degisiyor-issizlik-degismiyor-1053698390.html

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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik