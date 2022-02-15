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TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu
TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. İşsiz... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T10:23+0300
2022-02-15T10:35+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
işsizlik
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.5 puanlık düşüşle yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.8 puan azaldı.Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0.6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı.Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 21.4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık yükselişle yüzde 33.7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise Ekim-Aralık 2021 döneminde üçüncü çeyreğe göre 0.8 puan artarak 42.8 olarak gerçekleşti.
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), işsizlik

TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu

10:23 15.02.2022 (güncellendi: 10:35 15.02.2022)
© AATÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu
TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre işsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, geçen yılın son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 78 bin kişi azalarak 3 milyon 780 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.5 puanlık düşüşle yüzde 11.2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1.8 puan azaldı.
Tarım dışı işsizlik oranı, üçüncü çeyreğe kıyasla 0.6 puan düşerek yüzde 13 olarak hesaplandı.
Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0.8 puanlık azalışla yüzde 21.4, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1 puanlık yükselişle yüzde 33.7 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise Ekim-Aralık 2021 döneminde üçüncü çeyreğe göre 0.8 puan artarak 42.8 olarak gerçekleşti.
Veli Ağbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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CHP'li Ağbaba'dan TÜİK'e tepki: Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor
10 Şubat, 12:35
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