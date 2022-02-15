https://tr.sputniknews.com/20220215/turkcell-metaversete-magaza-acmak-icin-calismalara-basladi-1053855400.html

Turkcell, metaverse'te mağaza açmak için çalışmalara başladı

Turkcell, metaverse'te mağaza açmak için çalışmalara başladı

Turkcell, metaverse'te ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Firma, Pasaj'la e-ticaret pazarındaki konumunu... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T12:41+0300

2022-02-15T12:41+0300

2022-02-15T12:41+0300

ekonomi

turkcell

mağaza

satış

metaverse

arsa

satın alma

evren

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Teknolojik gelişmeler kapsamında Turkcell'in metaverse dünyasındaki ilk mağazasının çok yakında hizmete açılması planlanıyor. Turkcell, ekosistemindeki dijital servislerin de deneyimlenebileceği bir alan ile ürün satışlarının gerçekleştirileceği metaverse mağazasının sanal ortamda yapılacak açılışına, sanal kimliği temsil eden avatarlarla katılım sağlanabilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, dijitalleşmenin her alanda olmazsa olmaz önem arz ettiğini belirterek, "Türkiye'de ilklerin öncüsü Turkcell olarak, mağazacılıkta da doğru yerde ve doğru zamanda müşterilerimize ulaşabilmek amacıyla her ortamda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yenilikçi bakış açımızla metaverse'te de yer alacağız. Turkcell kalitesini ve güvenini sanal dünyaya da taşıyarak burada müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Mağazanın yanı sıra Turkcell, teknoloji zirvelerini de metaverse evrenine taşıyarak paydaşlarıyla sanal etkinliklerde bir araya gelmeyi hedefliyor. Ayrıca, insan kaynakları alanında Turkcell'in iş ilanları, işe alım ve oryantasyon süreçlerinin de bu ortamda yürütülmesi düşünülüyor.Bu konuda hazırlıklarını sürdüren Turkcell, metaverse ile ilgili gerekli altyapısal ve süreçsel aşamaların tamamlanmasının ardından müşterileri ve paydaşlarıyla sanal evrende buluşmayı hedefliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220208/gayrimenkul-sirketi-metaversete-ofis-acti-1053605911.html

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turkcell, mağaza, satış, metaverse, arsa, satın alma, evren