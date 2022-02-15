https://tr.sputniknews.com/20220215/turkiye-halciler-federasyonu-gidada-kdv-disinda-uretim-kaynakli-olarak-da-dususler-yasanacak-1053867344.html

Türkiye Halciler Federasyonu: Gıdada KDV dışında üretim kaynaklı olarak da düşüşler yaşanacak

Türkiye Halciler Federasyonu: Gıdada KDV dışında üretim kaynaklı olarak da düşüşler yaşanacak

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, gıda fiyatlarında KDV indirimine ek olarak üretim kaynaklı olarak da gerilemenin başladığını ve örtü altı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T16:23+0300

2022-02-15T16:23+0300

2022-02-15T16:28+0300

katma değer vergisi (kdv)

gıda

fiyat

ekonomi

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Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi dışında da üretim kaynaklı olarak fiyatlarda düşüş başladığını söyledi.Bloomberg HT’ye konuk olan Tavşan, “Yüzde 8 olarak alınan KDV ciddi bir düzensizliğe sebep oluyordu. Bizim açımızdan çok iyi oldu” diyerek şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-kararinda-duzeltme-ete-sehven-getirilen-ek-vergi-kaldirildi-1053849004.html

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katma değer vergisi (kdv), gıda, fiyat