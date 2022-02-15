https://tr.sputniknews.com/20220215/turkiye-halciler-federasyonu-gidada-kdv-disinda-uretim-kaynakli-olarak-da-dususler-yasanacak-1053867344.html
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıdada KDV dışında üretim kaynaklı olarak da düşüşler yaşanacak
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıdada KDV dışında üretim kaynaklı olarak da düşüşler yaşanacak
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, gıda fiyatlarında KDV indirimine ek olarak üretim kaynaklı olarak da gerilemenin başladığını ve örtü altı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T16:23+0300
2022-02-15T16:23+0300
2022-02-15T16:28+0300
katma değer vergisi (kdv)
gıda
fiyat
ekonomi
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Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi dışında da üretim kaynaklı olarak fiyatlarda düşüş başladığını söyledi.Bloomberg HT’ye konuk olan Tavşan, “Yüzde 8 olarak alınan KDV ciddi bir düzensizliğe sebep oluyordu. Bizim açımızdan çok iyi oldu” diyerek şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220215/kdv-kararinda-duzeltme-ete-sehven-getirilen-ek-vergi-kaldirildi-1053849004.html
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katma değer vergisi (kdv), gıda, fiyat
Türkiye Halciler Federasyonu: Gıdada KDV dışında üretim kaynaklı olarak da düşüşler yaşanacak
16:23 15.02.2022 (güncellendi: 16:28 15.02.2022) Abone ol
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, gıda fiyatlarında KDV indirimine ek olarak üretim kaynaklı olarak da gerilemenin başladığını ve örtü altı ürünlerde yüzde 50'ye varan düşüşler yaşanacağını söyledi.
Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi dışında da üretim kaynaklı olarak fiyatlarda düşüş başladığını söyledi.
Bloomberg HT
’ye konuk olan Tavşan, “Yüzde 8 olarak alınan KDV ciddi bir düzensizliğe sebep oluyordu. Bizim açımızdan çok iyi oldu
” diyerek şöyle devam etti:
“Fiyatlarda çok ciddi bir düşüş başladı. Özellikle üretim bölgelerinde havaların ısınmasından dolayı KDV de böyle olunca perakende de kurumsallarda çok etki yapacak. Geleneksel pazar yerlerinde fiyatların düştüğü bu hafta itibariyle görülecek.”