‘Türkiye, İsrail'le normalleşen Körfez’e açılımıyla Batı’daki küreselci kanada daha yakınlaşıyor’

“Ziyaretin nedeni ekonomik olarak gözükmekle beraber siyasi alanda da yansımalarını göreceğiz. BAE de Hafter’i destekliyor. Birtakım danışmanlık hizmeti veren de İsrail. Türkiye’nin İsrail, BAE ve Mısır ile ilişkilerini gelişmesi Libya’da Hafter ile BM’nin tanıdığı hükümeti arasındaki problemlerin çözümünde bir yakınlık oluşturacaktır. Suriye’de yakın zamanda Arap Birliği’ne geri dönecek. Türkiye, Suriye politikasını sessiz sedasız medyada yer almayacak şekilde inşa ediyor. Türkiye, Şam ile münasebetini yeniden masaya yatırdı ve belli bir noktaya taşıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri kontrolündeki Fırat’ın kuzey bölgesinde ne yapacağına da karar verdi. Suudi-BAE-Türkiye ilişkilerinin Suriye ve Şam ile Ankara ilişkilerine yansımaları olacak. Yemen’in en güçlü muhalif kanatları artık İstanbul’da. Islah Partisi, Yemen’in İhvanı olarak biliniyor. Islah dışındaki birçok grup da burada. Dolayısıyla Türkiye-Suud-BAE ilişkilerinin gelişmesi Türkiye’yi Yemen’de askeri olarak değil politik ve diplomatik olarak aktif rol almaya sürükleyecektir. Umman’ı da katabiliriz. Anladığım kadarıyla Umman da burada aktif pozisyon alacaktır. Aslında biz İhvan’ı tek parça halinde değerlendiremeyiz. Suudi Arabistan, Mısır’daki İhvan’a karşı, terör örgütü olarak kabul ediyor. BAE de terör listesine eklemiş. Ama aynı Suudi Arabistan, Islah Partisi’nin üst yöneticilerini Suudi Arabistan’da ağırlıyor. Bu liderler ayın bir bölümünü Türkiye’de bir bölümünü Suud’da yaşıyor. Mısır üzerinden bölgedeki ülkelerde var olan İhvan hareketlerinin tamamını aynı değerlendirmemek lazım. Ülkelerin pozisyonları farklı. Mezhep meselesi değil. Mısır’daki İhvan daha Sünni bir hareket. Ama Yemen’deki İhvan ise Sünnisinin de Zeyidi mensubunun da içinde bulunduğu bir hareket. Yemen İhvan liderliğini uzun yıllar bir Zeyidi yaptı. Hareketlerin kendi iç dinamikleri var. Mısır ihvanı durumu üzerinden Yemen ya da Ürdün’deki İhvan’ı değerlendirmek bizi yanlışa sürükler.”