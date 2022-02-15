https://tr.sputniknews.com/20220215/turkovac-asisinin-gelistiricisi-prof-dr-ozdarendeli-asimiz-guvenli-ve-etkilidir-1053874653.html

TURKOVAC aşısının geliştiricisi Prof. Dr. Özdarendeli: Aşımız güvenli ve etkilidir

TURKOVAC aşısının geliştiricisi Prof. Dr. Özdarendeli: Aşımız güvenli ve etkilidir

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, milli aşıyı bekleyenlerin güvenle aşılarını yaptırabileceklerini söyledi. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T19:47+0300

2022-02-15T19:47+0300

2022-02-15T19:47+0300

koronavirüs

turkovac

aykut özdarendeli

aşı

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an Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) 40'ıncı yıl etkinlikleri kapsamında "Yerli Aşı TURKOVAC" konulu panel gerçekleştirildi.YYÜ Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panele katılan Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, 2 yıldır pandeminin devam ettiğini ve Türkiye'de ilk vakaların görülmesiyle aşı çalışmalarına başladıklarını söyledi.Özdarendeli, 2010 yılından beri Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini, oradan elde ettikleri deneyimlerinin de aşının gelişmesine katkı sağladığını anlattı.Aşının bulunmasının uzun bir süreç olduğunu vurgulayan Özdarendeli, şunları kaydetti:'TURKOVAC güvenli ve etkili bir aşıdır'Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve TURKOVAC Faz-3 Çalışması Ülke Koordinatörü Prof. Dr. Serhat Ünal ise TURKOVAC aşısının Türkiye'nin gururu olduğunu aktardı.Türkiye'nin bundan sonra da başarılı işlere imza atacağını dile getiren Ünal, "Aşı çalışmaları kapsamında TURKOVAC'ın Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısına karşı değerlendirildi. Ara sonuçların 27 Aralık 2021'e kadar olan analizleri kapsıyor. TURKOVAC-CoronaVac Faz-3 çalışmaları kapsamında ilk gönüllü 22 Haziran'da alındı. Elde edilen tüm verilerin düzenli olarak Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. TURKOVAC güvenli ve etkili bir aşıdır. Vatandaşlarımızın rahatlıkla hatırlatma dozlarını yapmalarını öneriyoruz. Aşının üretiminde emeği olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.'Yerli aşımız olduğu için mutlu ve gururluyuz'YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise insanoğlunun tarih boyunca birçok salgınla karşı karşıya kaldığını aktardı.Sağlık çalışanların Kovid-19 salgınına karşı ilk gününden bu yana fedakarca görev yaptığını belirten Şevli, şunları söyledi:Toplantının ardından Özdarendeli ve Ünal'a aşı çalışmalarından dolayı plaket verildi.Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Sedat Yayla, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Veteriner Hekim Dr. Musa Alkan, Genel Sekreter Şahit Tekin, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, Tuşba Belediye Başkan Salih Akman ve öğretim üyeleri katıldı.

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turkovac, aykut özdarendeli, aşı