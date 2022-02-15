https://tr.sputniknews.com/20220215/tyt-ve-aytde-neler-degisti-1053865410.html

TYT ve AYT’de neler değişti?

TYT ve AYT’de neler değişti?

Ön lisans ve lisans programlarını tercihte, 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı. Peki 2022 YKS’de değişen kurallar ne getirecek?.. 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:45+0300

2022-02-15T15:45+0300

2022-02-15T15:45+0300

türkiye

yaşam

temel yeterlilik testi (tyt)

ayt

ösym

üniversite

üniversite sınavı

üsküdar üniversitesi

baraj puanı

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

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11 Şubat’ta, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı, yeni sistemse merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.Süre konusunda da değişiklikler yapıldı. Yeni düzene göre Temel Yeterlilik Testi’nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacak.Adaylar da söz konusu değişiklikleri ve bu değişikliklerin kendilerine yansımalarının nasıl olabileceğini düşünüyor. Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Sürenin artırılması olumlu bir gelişme’Yeni değişikliklerle beraber 2022 yılında sınavda geçerli olacak kurallara değinen Tözeniş, “TYT sınavındaki süre 30 dakika arttırılarak sınavın süresi 165 dakika oldu. Önceki yıllarda 135 dakika olan TYT’nin süresi 30 dakika arttırılarak 165 dakikaya çıkartıldı. Bu, adaylar açısından olumlu bir gelişme. Daha önceki yıllarda süreden dolayı adayların büyük bir kısmı TYT’de yer alan soruların tamamını göremiyorlardı. Bu yıldan itibaren adaylar sorulara daha çok zaman ayırabilecekleri için sınavı yetiştirememek gibi bir problemleri olmayacak” dedi.‘Barajı geçemediği için tercih yapamayanlar, devlet ve vakıf üniversitelerinde fazla sayıda kontenjanın boş kalmasına neden oldu’Yapılan değişiklikle ön lisans ve lisans tercihlerinde kullanılan 150 ve 180 baraj puanının kaldırıldığını hatırlatan Tözeniş, şunları söyledi:‘Herkes üniversiteli olacak sonucu çıkarılmamalı’Tözeniş, “Yapılan bu değişiklikten herkes üniversiteli olacak sonucunu çıkarmak doğru değil” uyarısında bulunarak, “Bu bir sıralama sınavı ve adaylar bu yıl da aldıkları puanlara göre en üst puandan alt puana doğru giden bir sıralama sonrasında tercih ettikleri bölümlere yerleşeceklerdir. Devlet ve vakıf üniversitelerinin boş kalan kontenjanlarında bir azalma yaşanacaktır. Bundan sonra üniversiteye girişten çok üniversite eğitimini ve sonrasında mesleki yeterliliği ölçmek adına yapılacak çalışmalarla ilgili daha çok konuşmak gerekir. Daha çok öğrenci tercih yapma hakkına sahip olabilecekken tercih eğilimlerine göre bölümlerin kontenjan doluluklarında farklılıklar yaşanmaya devam edecektir” dedi.Uzm. Psk. Danışman Ece Tözeniş, bu değişiklikler çerçevesinde adayların motivasyonlarını bozmadan düzenli çalışmaya devam etmelerinin faydalarına olacağının altını çizdi.‘Bazı bölümler için uygulanan başarı sıraları koşulu 2022 YKS’de de devam ediyor’Bazı programlardaki başarı sırası koşulunun devam edeceğini belirten Tözeniş, “Önceki yıllarda bazı bölümler için uygulanan başarı sıraları koşulu 2022 YKS’de de devam ediyor. Tıp Fakültesi en düşük 50 bin; Diş Hekimliği en düşük 80 bin; Eczacılık Fakültesi en düşük 100 bin; Hukuk Fakültesi en düşük 100 bin; Mimarlık programları en düşük 250 bin; Mühendislik programları en düşük 300 bin; Öğretmenlik programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bin başarı sırası şartı aranacaktır. Bu programları tercih edecek adaylar ilgili puan türünde belirlenen en düşük başarı sırasına göre tercihlerini yapabilecekler.” açıklamasında bulundu.‘Barajın kaldırılması yerinde bir karar’Önceki yıllarda uygulanan 200 ve üzeri puanın kullanılması kuralının 2022 YKS’den itibaren sonlanacağını söyleyen Tözeniş, “Geçen yıl sınava giren, 200 puan ve üzeri alan adaylar bu puanlarını 2022 YKS’de de son kez kullanabileceklerdir. Bu yıldan sonra bu kural geçerli olmayacaktır. TYT’ye başvuran adayların sayısını düşürmek adına uygulanmaya başlayan bu kural başvuruya etkisi çok olmadığından dolayı kaldırılmasının yerinde bir karar olduğunu söyleyebiliriz” dedi.‘Özel yetenek tercih taban puanı ile ilgili kararları üniversiteler belirleyecek’Özel yetenek tercihlerinde kullanılan tercih taban puanını, bu yıldan itibaren üniversitelerin kendilerinin belirleyeceğini kaydeden Tözeniş, “Önceki yıllarda özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvuru yapabilmesi için TYT için belirlenen 150 puan ve üzeri olması şartı vardı. Bu yıldan itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak programlar için bir taban puan şartı aranıp aranmayacağına, aranacak ise en az kaç puan almış olan adayların başvuru yapabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecektir” diye konuştu.YKS başvuruları başladıTözeniş, YKS başvurularına dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı:Başvuru detayları açıklandı2022 YKS başvurusu ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabiliyor. Her bir oturum için adaylardan 115 TL başvuru ücreti alınacak. Başvuru tamamladıktan sonra ücret ödeme için son 8 Mart olarak belirlendi.Ayrıca 2022 YKS başvurusu için HES Kodu zorunlu tutuldu. 2022-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM" alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir.

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