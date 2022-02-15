https://tr.sputniknews.com/20220215/uc-kdv-indirimi-daha-egitim-saglik-ve-konutta-da-indirim-planlaniyor-1053845118.html
Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
Temel gıdaların ardından özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlandığı belirtiliyor. 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T06:59+0300
2022-02-15T06:59+0300
2022-02-15T06:59+0300
türkiye
kdv
konut
sağlık
eğitim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049382094_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_f9431c9be14166238504ee52ae3078b1.png
Yeni Şafak'ın haberine göre, gıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.Konutlarda da 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1e/1049382094_171:0:1198:770_1920x0_80_0_0_5ea9fb0ebb98ed57ec75000625c66d13.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kdv, konut, sağlık, eğitim
Üç KDV indirimi daha: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
Abone ol
Temel gıdaların ardından özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar için de KDV indirimleri planlandığı belirtiliyor.
Yeni Şafak'ın haberine göre, g
ıda ürünlerinde yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesinin ardından sıra diğer sektörlere geldi. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde yüzde 8, konutta 150 metrekarenin üzeri konutta yüzde 18 KDV uygulanıyor. Bu KDV oranlarının indirilmesi planlanıyor.
Konutlarda da 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV yüzde 1 olurken, 150 metrekarenin üzerindeki yüzde 18 KDV uygulanıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ’lerde KDV oranı yüzde 1. Bu oranlarda da düzenleme yapılıyor. Semte göre de KDV düzenlemesi planlanıyor.