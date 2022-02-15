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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynaya-yabanci-bayrak-altinda-isgal-hazirliginda-oldugu-iddiasina-rusyadan-yalanlama-1053878510.html
Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal’ hazırlığında olduğu iddiasına Rusya’dan yalanlama
Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal’ hazırlığında olduğu iddiasına Rusya’dan yalanlama
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Rusya'nın Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal edeceği’ yönündeki... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T22:02+0300
2022-02-15T22:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
mariya zaharova
ingiltere
liz truss
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yayınladığı bir videoda İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rusya'nın Ukrayna'yı her şeye rağmen ‘yabancı bayrak altında işgal edeceği’ yönündeki açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.Zaharova, “Bu, yerel gazetecilerinin ve magazin dergilerinin bu (‘yabancı bayrak altında işgal hakkındaki) dezenformasyonunun beslenmesidir” dedi ve ekledi:Rusya'nın defalarca Ukrayna'da ‘yabancı bayrakların’ kullanılabileceğinden bahsettiğini, fakat bu ifadeyi Batı'nın olası provokasyonları bağlamında kullandığını dile getiren Zaharova, “Belki de (İngiltere’nin) kendi bayrağını kullanacaklarını kast ediyorlardır? Bilmiyorum, bu kendilerine sorulması gereken bir soru” vurgusunu yaptı.Zaharova, “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss pes etmiyor, kendisini sonuna kadar rezil etmeye karar vermiş” ifadelerini kullandı.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, tatbikatları sona eren Rus ordu birliklerinin sınırdan çekilerek kalıcı konuşlanma yerlerine dönmeye başlamasına rağmen, Rusya'nın ‘highly likely’ (büyük bir olasılıkla) Ukrayna'yı ‘işgal edeceğini’ söylemişti.Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille ve defalarca reddederken, hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını, ‘Rus saldırganlığı’ hakkındaki söylemlerin ise Rusya’nın sınırlarına daha fazla NATO teçhizatları yerleştirmek için bahane olarak kullanıldığını ifade ediyor.
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ukrayna krizi, rusya, ukrayna, mariya zaharova, ingiltere, liz truss

Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal’ hazırlığında olduğu iddiasına Rusya’dan yalanlama

22:02 15.02.2022 (güncellendi: 22:03 15.02.2022)
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Rusya'nın Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal edeceği’ yönündeki açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yayınladığı bir videoda İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rusya'nın Ukrayna'yı her şeye rağmen ‘yabancı bayrak altında işgal edeceği’ yönündeki açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.
Zaharova, “Bu, yerel gazetecilerinin ve magazin dergilerinin bu (‘yabancı bayrak altında işgal hakkındaki) dezenformasyonunun beslenmesidir” dedi ve ekledi:
“Önce Liz Truss gibi tekrar tekrar var olmayan bir şey uyduruyorlar, sonra da sonuçları hakkında konuşuyorlar.”
Rusya'nın defalarca Ukrayna'da ‘yabancı bayrakların’ kullanılabileceğinden bahsettiğini, fakat bu ifadeyi Batı'nın olası provokasyonları bağlamında kullandığını dile getiren Zaharova, “Belki de (İngiltere’nin) kendi bayrağını kullanacaklarını kast ediyorlardır? Bilmiyorum, bu kendilerine sorulması gereken bir soru” vurgusunu yaptı.
Zaharova, “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss pes etmiyor, kendisini sonuna kadar rezil etmeye karar vermiş” ifadelerini kullandı.
Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, tatbikatları sona eren Rus ordu birliklerinin sınırdan çekilerek kalıcı konuşlanma yerlerine dönmeye başlamasına rağmen, Rusya'nın ‘highly likely’ (büyük bir olasılıkla) Ukrayna'yı ‘işgal edeceğini’ söylemişti.
Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille ve defalarca reddederken, hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını, ‘Rus saldırganlığı’ hakkındaki söylemlerin ise Rusya’nın sınırlarına daha fazla NATO teçhizatları yerleştirmek için bahane olarak kullanıldığını ifade ediyor.
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