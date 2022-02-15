https://tr.sputniknews.com/20220215/ukraynaya-yabanci-bayrak-altinda-isgal-hazirliginda-oldugu-iddiasina-rusyadan-yalanlama-1053878510.html

Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal’ hazırlığında olduğu iddiasına Rusya’dan yalanlama

Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal’ hazırlığında olduğu iddiasına Rusya’dan yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'un Rusya'nın Ukrayna'yı ‘yabancı bayrak altında işgal edeceği’ yönündeki... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T22:02+0300

2022-02-15T22:02+0300

2022-02-15T22:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

mariya zaharova

ingiltere

liz truss

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yayınladığı bir videoda İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Rusya'nın Ukrayna'yı her şeye rağmen ‘yabancı bayrak altında işgal edeceği’ yönündeki açıklamalarını dezenformasyon olarak nitelendirdi.Zaharova, “Bu, yerel gazetecilerinin ve magazin dergilerinin bu (‘yabancı bayrak altında işgal hakkındaki) dezenformasyonunun beslenmesidir” dedi ve ekledi:Rusya'nın defalarca Ukrayna'da ‘yabancı bayrakların’ kullanılabileceğinden bahsettiğini, fakat bu ifadeyi Batı'nın olası provokasyonları bağlamında kullandığını dile getiren Zaharova, “Belki de (İngiltere’nin) kendi bayrağını kullanacaklarını kast ediyorlardır? Bilmiyorum, bu kendilerine sorulması gereken bir soru” vurgusunu yaptı.Zaharova, “İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss pes etmiyor, kendisini sonuna kadar rezil etmeye karar vermiş” ifadelerini kullandı.Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, tatbikatları sona eren Rus ordu birliklerinin sınırdan çekilerek kalıcı konuşlanma yerlerine dönmeye başlamasına rağmen, Rusya'nın ‘highly likely’ (büyük bir olasılıkla) Ukrayna'yı ‘işgal edeceğini’ söylemişti.Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Moskova ise bu iddiaları kesin bir dille ve defalarca reddederken, hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını, ‘Rus saldırganlığı’ hakkındaki söylemlerin ise Rusya’nın sınırlarına daha fazla NATO teçhizatları yerleştirmek için bahane olarak kullanıldığını ifade ediyor.

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ukrayna krizi, rusya, ukrayna, mariya zaharova, ingiltere, liz truss