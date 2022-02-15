https://tr.sputniknews.com/20220215/uluslararasi-istatistik-kurumundan-tuik-aciklamasi-siyasi-mudahaleye-karsi-net-durus-sergilemeli-1053862736.html

Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli

Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli

Uluslararası İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “TÜİK... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T14:49+0300

2022-02-15T14:49+0300

2022-02-15T14:52+0300

sait erdal dinçer

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

açıklama

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Uluslararası İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği açıklamada, “TÜİK; resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK’in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Dinçer’in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atanmıştı.‘Derin endişe duyuyoruz’Karar’dan Eda Narin’in haberine göre yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekilerek, “Uluslararası İstatistik Kurumu ve Uluslararası Resmi İstatistik Birliği, böyle bir dönemde Sait Erdal Dinçer’in Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından alınmasından derin endişe duymaktadır” ifadelerine yer verildi.‘Türkiye’nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı...’TÜİK başkanlığı da dahil olmak üzere atama ve görevden alma prosedürlerinin şeffaflığına ilişkin tekrarlanan endişelerin durumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelediğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:‘Kurumsal itibar yoksa ekonomi politikaları sonuç vermez’Uluslararası İstatistik Kurumu’nun açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220131/yenicag-yazari-ugurluoglu-tuik-baskani-enaga-dava-actigi-icin-gorevden-alindi-1053294683.html

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sait erdal dinçer, türkiye istatistik kurumu (tüik), açıklama