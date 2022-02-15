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Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli
Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli
Uluslararası İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “TÜİK... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T14:49+0300
2022-02-15T14:52+0300
sait erdal dinçer
türkiye
türkiye istatistik kurumu (tüik)
açıklama
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Uluslararası İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği açıklamada, “TÜİK; resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK’in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Dinçer’in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atanmıştı.‘Derin endişe duyuyoruz’Karar’dan Eda Narin’in haberine göre yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekilerek, “Uluslararası İstatistik Kurumu ve Uluslararası Resmi İstatistik Birliği, böyle bir dönemde Sait Erdal Dinçer’in Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından alınmasından derin endişe duymaktadır” ifadelerine yer verildi.‘Türkiye’nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı...’TÜİK başkanlığı da dahil olmak üzere atama ve görevden alma prosedürlerinin şeffaflığına ilişkin tekrarlanan endişelerin durumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelediğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:‘Kurumsal itibar yoksa ekonomi politikaları sonuç vermez’Uluslararası İstatistik Kurumu’nun açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, şunları söyledi:
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sait erdal dinçer, türkiye istatistik kurumu (tüik), açıklama

Uluslararası İstatistik Kurumu'ndan TÜİK açıklaması: Siyasi müdahaleye karşı net duruş sergilemeli

14:49 15.02.2022 (güncellendi: 14:52 15.02.2022)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© AA
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Uluslararası İstatistik Kurumu, TÜİK Başkanı Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “TÜİK, resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir” denildi.
Uluslararası İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği açıklamada, “TÜİK; resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK’in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Dinçer’in yerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atanmıştı.

‘Derin endişe duyuyoruz’

Karar’dan Eda Narin’in haberine göre yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki yüksek enflasyon oranlarına dikkat çekilerek, “Uluslararası İstatistik Kurumu ve Uluslararası Resmi İstatistik Birliği, böyle bir dönemde Sait Erdal Dinçer’in Türkiye İstatistik Kurumu başkanlığından alınmasından derin endişe duymaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘Türkiye’nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı...’

TÜİK başkanlığı da dahil olmak üzere atama ve görevden alma prosedürlerinin şeffaflığına ilişkin tekrarlanan endişelerin durumun güvenilirliğini önemli ölçüde zedelediğinin altının çizildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“TÜİK’in çalışmalarında profesyonelliğin ihlal edildiğine dair hiçbir kanıt sunulmamakla birlikte, ISI ve IAOS, diğer benzer durumlarda olduğu gibi, resmi istatistiklerin üretilmesinde siyasi müdahale olarak gördüğümüz şeye karşı net bir duruş sergilemelidir. Türk makamlarının, TÜİK’in uluslararası standartları tam olarak karşılayan nesnel istatistikler sağlayabileceğine dair güvence vermesini bekliyoruz. Bu, yalnızca hükümete değil, genel olarak Türk toplumuna da hizmet eden ve güvenilir istatistiklere dayanan mali piyasalar da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından saygı duyulan Türkiye’nin resmi istatistiklerine olan güveni sağlamanın aracı olacaktır.”

‘Kurumsal itibar yoksa ekonomi politikaları sonuç vermez’

Uluslararası İstatistik Kurumu’nun açıklamasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren DEVA Partisi Sektörel Politikalar Başkanı Birol Aydemir, şunları söyledi:
“Malumun ilanı olan bu açıklama maalesef ülkemizin hem kısa hem de uzun vadeli görünümünün ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Kurumsal itibar yoksa ekonomi politikaları sonuç vermez. Hele İstatistik Kurumu verileri yanlış ve güvenilmez ise politika üretmek de imkansızdır, yurtiçi ve yurtdışı piyasaları ikna etmek de. Kuralların işlemediği, keyfi yönetilen bir Partide de, Kurumda da, Devlette de başarı sağlanamaz. Siyasi Partiler başta olmak üzere ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarda kural bazlı yönetimi tesis etmeye mecburuz.”
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
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