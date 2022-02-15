https://tr.sputniknews.com/20220215/usakta-kadin-cinayeti-esini-ormanda-oldurup-intihara-kalkisti-1053864700.html

Uşak'ta kadın cinayeti: Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı

Uşak'ta kadın cinayeti: Eşini ormanda öldürüp intihara kalkıştı

Uşak'ta 43 yaşındaki Önder Bulut, 3 çocuğunun annesi 39 yaşındaki Nazife Bulut'u ormanda av tüfeği ile öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T15:26+0300

2022-02-15T15:26+0300

2022-02-15T15:26+0300

türkiye

kadın

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kadın cinayetleri

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Saat 04.00 sıralarında Uşak Kent Ormanı'nda meydana gelen olayda, bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Önder Bulut, iddiaya göre bir arkadaşından aldığı 35 CKP 56 plakalı otomobille eşi ev kadını Nazife Bulut'u ormana götürdü.Bulut, burada 2'si kız 3 çocuk annesi eşini başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Ardından ağabeyi A.R.B.'yi arayan Önder Bulut, Kent Ormanı'nda olduklarını eşini öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. A.R.B., eşiyle birlikte ormana gittiğinde yengesi ve kardeşini kanlar içinde bulup durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, katilin yaşadığını belirledi.Çenesinin altına dayadığı aynı tüfekle intihar girişiminde bulunduğu belirlenen katil Önder Bulut, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Nazife Bulut'un cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220206/istanbulda-cinayet-15-yasindaki-cocugunun-onunde-hamile-kadini-oldurdu-1053520760.html

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