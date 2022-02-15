https://tr.sputniknews.com/20220215/vincenco-montelladan-hakem-tepkisi-gerginim-ben-gideyim-yoksa-konusacagim-ve-iyi-olmayacak-1053840462.html

Vincenco Montella'dan hakem tepkisi: Gerginim, ben gideyim yoksa konuşacağım ve iyi olmayacak

Vincenco Montella'dan hakem tepkisi: Gerginim, ben gideyim yoksa konuşacağım ve iyi olmayacak

Adana Demirspor geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Vincenco Montella, Samet Akaydın'ın iptal edilen ikinci... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T00:31+0300

2022-02-15T00:31+0300

2022-02-15T00:31+0300

spor

vincenzo montella

beşiktaş

adana demirspor

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Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ve Beşiktaş arasındaki mücadele 1-1 bitti. Galibiyetin eşiğinden dönen Adana Demirspor'da Vincenzo Montella maçın ardından hakeme isyan etti.Futbolcularını tebrik ederek söze başlayan Montella, "Gösterdikleri performanstan dolayı çocuklarımı tebrik ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Biz oynadık, biz istedik, biz yapmaya çalıştık. Son bölümde başarmak üzereydik ama olmadı. Bu yüzden içimizde acı tat kaldı. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.Duraklamada Samet Akaydın'ın ikinci golünde Balotelli'nin kalecinin görüş açısını bozması nedeniyle gol iptal edildi.Hakemin kararına isyan eden İtalyan çalıştırıcı, "Mario Balotelli'nin kalecinin görüşünü kapattığı ifade ediliyor. Sonradan seyreden arkadaşlarım Mario'nun görüş açısında olmadığı yönünde. Beni şaşırtan şey, hakemin gidip kendi gözüyle seyretmemesi. Kalecinin görüşünü kapatmıyor. Normal net bir gol. Burada nasıl kalecinin önünde durabilir. Topun zaten gidemeyeceği bir yerde duruyor Mario Balotelli ve kalecinin hiçbir şekilde görüşünü kapatmıyor." diye konuştu.İptal edilen golü izleyen Montella sinirlendi ve videoyu izleyemedi. Tecrübeli teknik direktör, "Ben biraz gerginim, ben gideyim yoksa konuşacağım ve iyi olmayacak." diyerek röportajı terk etti.

https://tr.sputniknews.com/20220214/adana-demirspor-baskani-murat-sancaktan-sansalan-tepkisi-bu-hakem-eyyamcinin-teki-maci-katletti-1053839385.html

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vincenzo montella, beşiktaş, adana demirspor