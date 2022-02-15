https://tr.sputniknews.com/20220215/yargitay-otomobille-kaza-yapan-surucunun-motosiklet-ehliyeti-geri-alinamaz-1053853050.html

Yargıtay: Otomobille kaza yapan sürücünün motosiklet ehliyeti geri alınamaz

Yargıtay: Otomobille kaza yapan sürücünün motosiklet ehliyeti geri alınamaz

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, aracıyla bir motosikletlinin ölümüne neden olan sürücünün hem otomobil hem de motosiklet ehliyetine el konulmasını hukuka aykırı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T11:54+0300

2022-02-15T11:54+0300

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yargıtay

türkiye

ehliyet

motosiklet

otomobil

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Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin kararına göre bir kişi, İzmir'de 18 Şubat 2015'te akşam saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken bir motosikletliye çarparak ölümüne sebep oldu. Kazaya ilişkin yapılan soruşturma sonucu açılan davada İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan otomobil sürücüsü, asli kusurlu bulunarak ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan süreli hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanığın B sınıfı otomobil ile A2 sınıfı motosiklet sürücü belgelerine de el konuldu.Kararının ardından sanık avukatı, dosyayı temyiz istemiyle Yargıtaya taşıdı. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa taksirle ölüme neden olma suçundan verilen cezayı yerinde buldu ancak sanığın her iki sürücü belgesine de el konulmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.Yerel mahkemenin bu kararının yeniden yargılamayı gerektirmediğine işaret edilen daire kararında, hükmün ilgili maddesine ‘B sınıfı sürücü belgesi’ ifadesinin eklenmesini, kararın düzeltilerek onanmasını kararlaştırdı.Dairenin oy birliğiyle aldığı kararda, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20210802/yargitaydan-emsal-olacak-karar-kiralik-aracin-ehliyetsiz-kisiye-verilmesine-ceza-1045127430.html

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yargıtay, ehliyet, motosiklet, otomobil