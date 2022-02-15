Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı

“O dönemlerde burada çeşitli teşhir malzemeleri vardı. 6. yüzyılın sonrasında ise bu ürünlerde birtakım değişiklikler olmuş, yapısal olarak bazı üretime yönelik malzemeler getirilmiştir. Burada görmüş olduğunuz silindir şeklindeki zeytin ezme işleyenini bu şekilde yorumlayabiliriz. Bunu günümüze de bağlayabiliriz. Çünkü Dara’nın günümüzde bildiğimiz gibi tarımsal ürünü olarak zeytin üretimi oldukça fazla bir bölge. Ancak bunun da geçmişte bir örneği vardır. Direkt üretime yöneliktir. Yani zeytinler buraya getiriliyor ve kırılıyor, zeytinler bir çuvala doldurulmak kaydıyla daha sonra bunlar ezme bölümüne aktarılıyor. Yani bunu günümüz şeklinde yorumlarsak, burada bir fabrikasyon üretim söz konusudur. Buranın bir ticari merkez olduğunu da kanıtlamaktadır. Bulduğumuz buluntunun bazı yerlerinde çatlak var. Bunları onardıktan sonra önümüzdeki yıl içerisinde tanıtım levhalarıyla birlikte artık günlük yaşamla ilgili birçok sergileyebileceğimiz malzemelerimiz olacak.”