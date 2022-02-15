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Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı
Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı
Dara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntular, tarihi mekanın önemli zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösterdi. Kazı Başkanı... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T12:48+0300
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dara antik kenti
yaşam
zeytin
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Mardin'de bulunan 5 bin yıllık Dara Antik Kenti’nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında silindir şeklinde zeytin ezme taşı bulundu.Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, zeytin ezme taşının önemli bir veri olduğunu, 6. yüzyılda Dara’nın bir zeytin üretim yeri ve bir ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi. Doç. Dr. Metin, “Sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz bu buluntu bu açıdan çok önemlidir” dedi.‘Fabrikasyon üretim söz konusu’Kentin agorası yapılırken ilk önce dükkan tarzında bir üretimin söz konusu olduğuna işaret eden Doç. Dr. Hüseyin Metin, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20211215/1051775908.html
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dara antik kenti, zeytin, ticaret

Yeni buluntularla Dara Antik Kenti'nin zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğu ortaya çıktı

12:48 15.02.2022 (güncellendi: 12:51 15.02.2022)
© DHADara Antik Kenti
Dara Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© DHA
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Dara Antik Kenti'nde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yeni buluntular, tarihi mekanın önemli zeytin üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösterdi. Kazı Başkanı Metin, “Zeytin kırma işleyeni bulundu. Yeni bulunan silindir şeklindeki zeytin ezme taşının 6. yüzyılda buranın bir zeytin üretim yeri ile bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor” dedi.
Mardin'de bulunan 5 bin yıllık Dara Antik Kenti’nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında silindir şeklinde zeytin ezme taşı bulundu.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Metin, zeytin ezme taşının önemli bir veri olduğunu, 6. yüzyılda Dara’nın bir zeytin üretim yeri ve bir ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi.
Doç. Dr. Metin, “Sivil yapılara ait buluntularla birlikte Dara'nın sivil yapısının çok güçlü olan bir garnizon kenti olduğu ortaya çıktı. Burada gördüğünüz bu buluntu bu açıdan çok önemlidir” dedi.

‘Fabrikasyon üretim söz konusu’

Kentin agorası yapılırken ilk önce dükkan tarzında bir üretimin söz konusu olduğuna işaret eden Doç. Dr. Hüseyin Metin, şöyle konuştu:
“O dönemlerde burada çeşitli teşhir malzemeleri vardı. 6. yüzyılın sonrasında ise bu ürünlerde birtakım değişiklikler olmuş, yapısal olarak bazı üretime yönelik malzemeler getirilmiştir. Burada görmüş olduğunuz silindir şeklindeki zeytin ezme işleyenini bu şekilde yorumlayabiliriz. Bunu günümüze de bağlayabiliriz. Çünkü Dara’nın günümüzde bildiğimiz gibi tarımsal ürünü olarak zeytin üretimi oldukça fazla bir bölge. Ancak bunun da geçmişte bir örneği vardır. Direkt üretime yöneliktir. Yani zeytinler buraya getiriliyor ve kırılıyor, zeytinler bir çuvala doldurulmak kaydıyla daha sonra bunlar ezme bölümüne aktarılıyor. Yani bunu günümüz şeklinde yorumlarsak, burada bir fabrikasyon üretim söz konusudur. Buranın bir ticari merkez olduğunu da kanıtlamaktadır. Bulduğumuz buluntunun bazı yerlerinde çatlak var. Bunları onardıktan sonra önümüzdeki yıl içerisinde tanıtım levhalarıyla birlikte artık günlük yaşamla ilgili birçok sergileyebileceğimiz malzemelerimiz olacak.”
Dara Antik Kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
MULTİMEDYA
Dara Antik Kenti 2021'de 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı
15 Aralık 2021, 01:28
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