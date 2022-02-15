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https://tr.sputniknews.com/20220215/yuzuklerin-efendisi-rohirrimin-savasi-filminin-vizyon-tarihi-aciklandi-1053856061.html
'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin vizyon tarihi açıklandı
'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin vizyon tarihi açıklandı
'Hobbit'teki ve 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden önceki olayları anlayacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin 12 Nisan 2024'te vizyona... 15.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-15T12:55+0300
2022-02-15T13:23+0300
yaşam
yüzüklerin efendisi
vizyon
yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı
tarih
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'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı' filminin vizyona gireceği tarihe ilişkin bilgiler açığa çıkmaya başladı.Beyaz Perde'nin aktardığı habere göre Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi Rohirrim Savaşı'nın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına ve Miğfer Dibi'nin yaratılışına odaklanılacak. Filmin yönetmen koltuğunda, Blade Runner: Black Lotus ve Star Wars: Visions gibi animasyon dizilerini de yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama oturuyor.J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanan senaryoyu Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou'dan oluşan bir senaryo ekibi kaleme aldı.'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' üçlemelerinin Oscar ödüllü senaryo ekibinin bir parçası olan Philippa Boyens, filmin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı'den yayınlanan ilk konsept çizim, filmin Peter Jackson'ın üçlemelerindeki Orta Dünya tasvirinden ilham aldığını ortaya koyuyor. 12 Nisan 2024'te vizyona gireceği belirtiliyor
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yüzüklerin efendisi, vizyon, yüzüklerin efendisi: rohirrim savaşı, tarih

'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin vizyon tarihi açıklandı

12:55 15.02.2022 (güncellendi: 13:23 15.02.2022)
© Fotoğraf : IMDBYüzüklerin Efendisi-Frodo Baggins
Yüzüklerin Efendisi-Frodo Baggins - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
© Fotoğraf : IMDB
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'Hobbit'teki ve 'Yüzüklerin Efendisi' serisinden önceki olayları anlayacak olan 'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı' filminin 12 Nisan 2024'te vizyona gireceği duyuruldu.
'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı' filminin vizyona gireceği tarihe ilişkin bilgiler açığa çıkmaya başladı.
Beyaz Perde'nin aktardığı habere göre Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi Rohirrim Savaşı'nın anlatılacağı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına ve Miğfer Dibi'nin yaratılışına odaklanılacak.
Filmin yönetmen koltuğunda, Blade Runner: Black Lotus ve Star Wars: Visions gibi animasyon dizilerini de yöneten Japon anime yönetmeni Kenji Kamiyama oturuyor.
J.R.R. Tolkien'in eserlerinden uyarlanan senaryoyu Jeffrey Addiss, Will Matthews, Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou'dan oluşan bir senaryo ekibi kaleme aldı.
'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Hobbit' üçlemelerinin Oscar ödüllü senaryo ekibinin bir parçası olan Philippa Boyens, filmin yürütücü yapımcılığını üstleniyor.
'Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı'den yayınlanan ilk konsept çizim, filmin Peter Jackson'ın üçlemelerindeki Orta Dünya tasvirinden ilham aldığını ortaya koyuyor. 12 Nisan 2024'te vizyona gireceği belirtiliyor
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