https://tr.sputniknews.com/20220215/zelenskiy-rus-istilasi-konusunu-abartan-uc-ulkeyi-acikladi-1053873812.html

‘Zelenskiy, Rus istilası konusunu abartan üç ülkeyi açıkladı’

‘Zelenskiy, Rus istilası konusunu abartan üç ülkeyi açıkladı’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, iktidardaki Halkın Hizmetkârı partisinin temsilcileriyle görüşmede, Rusya’yla olası ‘savaş’ etrafındaki histeriyi... 15.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-15T19:21+0300

2022-02-15T19:21+0300

2022-02-15T19:21+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

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Ukrayna medyasına konuşan bir kaynak, Zelenskiy’in bugün iktidardaki Halkın Hizmetkârı partisinin temsilcileriyle görüştüğünü belirterek, “Başkan, üç dost ülkenin savaş hikayesini abarttığını söyledi. Parti toplantısında, bizimle oyun oynandığını ama buna karşı direndiğimizi anlatmaya çalıştı” ifadesini kullandı.Zelenskiy’in hangi ülkelerden bahsettiği belirtilmezken Ukrayna liderinin, politikacılara “kaçmayacağımıza örnek olma” çağrısında bulunduğu kaydedildi.Haberde, “Başkanın konuşması ilham vericiydi: hepimiz birlikteyiz, her şey güzel olacak” dendi.Kaynak, Ukrayna lideri ve müttefiklerin nihayetinde “karşılıklı anlayışa varmayı başardığını” belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220215/italya-devlet-konseyi-baskani-putin-2007de-cok-tarafli-isbirliginin-gerektigini-soylerken-hakliydi-1053871630.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna