https://tr.sputniknews.com/20220216/200-milyonluk-dolandiricilik-dublorlu-tapu-cetesine-operasyon-1053886566.html

200 milyonluk dolandırıcılık: Dublörlü tapu çetesine operasyon

200 milyonluk dolandırıcılık: Dublörlü tapu çetesine operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Başkanlarına ait 200... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T06:26+0300

2022-02-16T06:26+0300

2022-02-16T06:26+0300

türkiye

tapu

çete

istanbul

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İstanbul merkezli 4 ilde dublörlü tapu çetesine düzenlenen operasyonda aralarında tapu müdürü ve emniyet müdürünün de olduğu 15 kişi gözaltına alındı.Dublör kullanıp tapu dairesinde başkasına ait 200 milyon liralık arsayı 20 milyon liraya satarken suçüstü yakalandı.Dolandırıcıların kullandığı 'uyuyan tapu' sisteminin ayrıntılarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında aktardı:"Profesyonel bir dolandırıcılık çetesi bu. Sistemdeki hatadan faydalandılar. 1950 ve 1970 yıllarındaki tapuların oradaki kimlik kayıtlarında fotoğraflı bir kaydı yok. Dolandırıcılar bunu fark ediyor. Buna uyuyan tapu diyorlar. Vergi ödemesi yapılmamış, sahibinin ilgilenmediği tapuları tespit ediyorlar. Sonra bir sahte kimlik çıkarıyorlar. Daha sonra anlaşmalı oldukları bir notere gidiyorlar. Bu noterden bir satış vekaletnamesi çıkıyorlar. Daha sonra gidiyorlar o kişi adına hat alıyorlar. Bu telefonu ilgili kişinin e-devlet'ine kaydediyorlar. Satış işlemleri artık online yapılıyor. Başvuruyorsunuz, telefonunuza şifre geliyor. Ona göre satış yapıyorsunuz. Bütün sistemi harfiyen yapıyorlar. Ancak dolandırıcılık çetesi üyeleri onları takip eden polisi fark edemiyor ve suçüstü yakalanıyor."

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tapu, çete, istanbul