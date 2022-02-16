https://tr.sputniknews.com/20220216/3-yildir-ertelenen-coachella-festivali-bu-yil-maske-ve-asi-zorunlulugu-olmadan-duzenlenecek-1053901700.html

3 kez ertelenen Coachella festivali, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek

3 kez ertelenen Coachella festivali, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 3 kez Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen müzik ve sanat festivali Coachella, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T13:41+0300

2022-02-16T13:41+0300

2022-02-16T13:44+0300

yaşam

coachella

festival

koronavirüs tedbirleri

maske zorunluluğu

aşı zorunluluğu

kovid-19

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivali, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, salgın nedeniyle 3 kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde karar aldı.Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların Kovid-19'a yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti.Bununla birlikte bildirimde, festivalin Kovid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.15 ile 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.

https://tr.sputniknews.com/20220203/coachella-festivaline-omur-boyu-katilim-hakki-sunan-nft-koleksiyonu-satisa-sunuluyor-1053448235.html

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coachella, festival, koronavirüs tedbirleri , maske zorunluluğu, aşı zorunluluğu, kovid-19