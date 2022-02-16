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https://tr.sputniknews.com/20220216/3-yildir-ertelenen-coachella-festivali-bu-yil-maske-ve-asi-zorunlulugu-olmadan-duzenlenecek-1053901700.html
3 kez ertelenen Coachella festivali, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek
3 kez ertelenen Coachella festivali, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 3 kez Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen müzik ve sanat festivali Coachella, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T13:41+0300
2022-02-16T13:44+0300
yaşam
coachella
festival
koronavirüs tedbirleri
maske zorunluluğu
aşı zorunluluğu
kovid-19
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivali, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, salgın nedeniyle 3 kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde karar aldı.Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların Kovid-19'a yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti.Bununla birlikte bildirimde, festivalin Kovid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.15 ile 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220203/coachella-festivaline-omur-boyu-katilim-hakki-sunan-nft-koleksiyonu-satisa-sunuluyor-1053448235.html
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coachella, festival, koronavirüs tedbirleri , maske zorunluluğu, aşı zorunluluğu, kovid-19

3 kez ertelenen Coachella festivali, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek

13:41 16.02.2022 (güncellendi: 13:44 16.02.2022)
© REUTERSCoachella festivali
Coachella festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© REUTERS
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen ve 3 kez Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen müzik ve sanat festivali Coachella, bu yıl maske ve aşı zorunluluğu olmadan düzenlenecek.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Paul Tollett ve Rick Van Santen tarafından 1999 yılından beri düzenlenen Coachella festivali, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları uygulanmadan gerçekleştirilecek.
New York Times'ta (NYT) yer alan habere göre, salgın nedeniyle 3 kez ertelenen festivalin organizasyonunu üstlenen Goldenvoice şirketi, bu yıl maske, aşı ya da test zorunluluğu getirmeme yönünde karar aldı.
Şirket, festivalin internet sitesinde yayınladığı bildirimde, festivale katılanların Kovid-19'a yakalanması halinde açık ya da zımni mesuliyet kabul edilmediğini belirtti.
Bununla birlikte bildirimde, festivalin Kovid-19 politikasının 'mevcut halk sağlığı koşullarına göre değişebileceği' notu düşüldü.
15 ile 24 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalde; Billie Eilish, Harry Styles ve Kanye West sahne alacak.
Coachella festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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