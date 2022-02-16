https://tr.sputniknews.com/20220216/3600-ek-gosterge-icin-ilk-toplanti-bugun-1053888464.html

3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün

3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün

Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak. Toplantıda, hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T09:30+0300

2022-02-16T09:30+0300

2022-02-16T09:30+0300

türkiye

3600 ek gösterge

memur

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat bilgin

memur-sen

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Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

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3600 ek gösterge, memur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, memur-sen