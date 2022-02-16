https://tr.sputniknews.com/20220216/4-aylik-hamile-hazalin-cinayet-suphelisi-kim-olsa-ayni-seyi-yapardi-1053904910.html

4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı

4 aylık hamile Hazal'ın cinayet şüphelisi: Kim olsa aynı şeyi yapardı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 19 yaşındaki 4 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü bıçaklayarak öldüren Kadir Meşe, emniyetteki sorgusunun ardından... 16.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-16T14:32+0300

2022-02-16T14:32+0300

2022-02-16T14:32+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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bandırma

balıkesir

ölüm

erkek

kıskançlık

hamile

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Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana gelen olayda, hurdacılık yapan 29 yaşındaki Kadir Meşe, 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük ile tartışmaya başladı. Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Alpyörük kanlar içinde yere yığılırken, Meşe ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Meşe ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.Emniyetteki sorgusunda ifade vermediği ve 'susma hakkını' kullandığı öğrenilen Kadir Meşe, yoğun güvenlik önlemleri altında Bandırma Adliyesi'ne sevk edildi. ‘Kasten adam öldürme’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan meşe adliye girişinde gazetecilerin, “Hazal’ın hamile olduğunu biliyor muydun?” sorusuna yanıt vermezken, “Kim olsa aynı şeyi yapardı” dedi.Bu arada Kadir Meşe'nin bıçak darbeleriyle ölen Hazal Alpyörük, bugün Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220215/usakta-kadin-cinayeti-esini-ormanda-oldurup-intihara-kalkisti-1053864700.html

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