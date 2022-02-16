https://tr.sputniknews.com/20220216/8-ay-once-basladiklari-kick-boksta-turkiye-sampiyonu-oldular-1053890431.html
8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldular
8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldular
Diyarbakır'da 14 yaşındaki Sudenaz ve 12 yaşındaki Süleyman Ezel Karabulut kardeşler, 8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldu. Ordu'da... 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T10:28+0300
2022-02-16T10:28+0300
2022-02-16T10:29+0300
spor
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diyarbakır
kick boks
boks
şampiyon
ordu
turnuva
çocuk
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Diyarbakır'da 8. sınıf öğrencisi Sudenaz ile 6. sınıf öğrencisi kardeşi Süleyman Ezel Karabulut, 8 ay önce anneleri Havva Karabulut'un çabası ile kick boksa başladı. Kardeşlerin heves olarak başladıkları kick boks, zamanla tutkuya dönüştü.Bunu fark eden hocaları Bilgin Erol, kardeşleri Ordu'da 19-27 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na hazırladı.Katılacakları ilk turnuva olduğu için ailelerinin bile dereceye gireceklerine inanmadıkları kardeşlerden Sudenaz 46 kilo 'yıldız kızlar'da, Süleyman Ezel de 47 kilo 'minik erkekler'de altın madalya kazandı.'Ben kendi̇me i̇nandım'Kick boksa 8 ay önce başladıklarını belirten Sudenaz Karabulut, "Annem bir broşürde görmüştü, öyle başladık. İlk defa Ordu'ya Türkiye şampiyonasına gittik ve kardeşimle beraber birinci olup, Diyarbakır'ı temsil ettik. Bundan sonraki hedefim milli sporcu olmak. Güzel yerlere gelebilmek istiyorum. Bana ilk başta inanmadılar. İlk maç olduğu için bana inanmadılar fakat ben kendime inandım. Hocamın, annemin, ailemin verdiği emeklere inanıp, kazandım" diye konuştu.'Hedefi̇m zi̇rveden ayrılmamak'Süleyman Ezel Karabulut ise kimsenin başarılı olacaklarına inanmasına rağmen birinci olduklarını belirtip, "Bilgin hocamın yanında spora başladım. Annem güçlenmemiz için bizi kick boksa gönderdi. Çevremizdekiler inanmıyordu. Ben kendime inanıyordum. Başardım ve birinci oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedefim; asla zirveden ayrılmamak" dedi.Havva Karabulut da özgüven kazanmaları için çocuklarını spora yönlendirdiğini aktararak, "Yazın başladık sonradan bu sporu çok sevmeye başladılar. Devam etmek istediler. Şampiyon olacaklarına inanmıyordum. Bizi çok şaşırttılar. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211212/meryem-betul-cavdar-dunya-sampiyonu-oldu-1051679739.html
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türkiye, diyarbakır, kick boks, boks, şampiyon, ordu, turnuva, çocuk
8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldular
10:28 16.02.2022 (güncellendi: 10:29 16.02.2022) Abone ol
Diyarbakır'da 14 yaşındaki Sudenaz ve 12 yaşındaki Süleyman Ezel Karabulut kardeşler, 8 ay önce başladıkları kick boksta Türkiye şampiyonu oldu. Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na ilk kez katılan kardeşlerden Sudenaz 46 kilo 'yıldız kızlar'da, Süleyman Ezel de 47 kilo 'minik erkekler'de altın madalya kazandı.
Diyarbakır'da 8. sınıf öğrencisi Sudenaz ile 6. sınıf öğrencisi kardeşi Süleyman Ezel Karabulut, 8 ay önce anneleri Havva Karabulut'un çabası ile kick boksa başladı. Kardeşlerin heves olarak başladıkları kick boks, zamanla tutkuya dönüştü.
Bunu fark eden hocaları Bilgin Erol, kardeşleri Ordu'da 19-27 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'na hazırladı.
Katılacakları ilk turnuva olduğu için ailelerinin bile dereceye gireceklerine inanmadıkları kardeşlerden Sudenaz 46 kilo 'yıldız kızlar'da, Süleyman Ezel de 47 kilo 'minik erkekler'de altın madalya kazandı.
'Ben kendi̇me i̇nandım'
Kick boksa 8 ay önce başladıklarını belirten Sudenaz Karabulut, "Annem bir broşürde görmüştü, öyle başladık. İlk defa Ordu'ya Türkiye şampiyonasına gittik ve kardeşimle beraber birinci olup, Diyarbakır'ı temsil ettik. Bundan sonraki hedefim milli sporcu olmak.
Güzel yerlere gelebilmek istiyorum. Bana ilk başta inanmadılar. İlk maç olduğu için bana inanmadılar fakat ben kendime inandım. Hocamın, annemin, ailemin verdiği emeklere inanıp, kazandım" diye konuştu.
'Hedefi̇m zi̇rveden ayrılmamak'
Süleyman Ezel Karabulut ise kimsenin başarılı olacaklarına inanmasına rağmen birinci olduklarını belirtip, "Bilgin hocamın yanında spora başladım. Annem güçlenmemiz için bizi kick boksa gönderdi. Çevremizdekiler inanmıyordu. Ben kendime inanıyordum. Başardım ve birinci oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Bundan sonraki hedefim; asla zirveden ayrılmamak" dedi.
Havva Karabulut da özgüven kazanmaları için çocuklarını spora yönlendirdiğini aktararak, "Yazın başladık sonradan bu sporu çok sevmeye başladılar. Devam etmek istediler. Şampiyon olacaklarına inanmıyordum. Bizi çok şaşırttılar. Çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.