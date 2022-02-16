https://tr.sputniknews.com/20220216/95-yasindaki-nine-tahta-kizakla-kaydi-1053894793.html
95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı
95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı
Artvin’de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-16T11:53+0300
2022-02-16T11:53+0300
2022-02-16T11:53+0300
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Artvin’in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor. Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/tokatta-7den-70e-kayak-eglencesi-kari-gorduk-kayiyoruz-tehlikeli-degil-eglenceli-1053171033.html
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nine, kar, artvin
95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı
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Artvin’de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı.
Artvin’in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.
Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor.
Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.