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95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı
95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı
Artvin’de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı. 16.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-16T11:53+0300
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Artvin’in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor. Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/tokatta-7den-70e-kayak-eglencesi-kari-gorduk-kayiyoruz-tehlikeli-degil-eglenceli-1053171033.html
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nine, kar, artvin

95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı

11:53 16.02.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖR95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı
95 yaşındaki nine tahta kızakla kaydı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Artvin’de 95 yaşındaki Saadet Saymaz tahta kızakla karın üstünde kaydı.
Artvin’in Şavşat İlçesi Çukurköy köyünde kardan özel parkurlar yapan köylüler, tünellerden geçiyor, evlerin çatılarından kayarak karın tadını doyasıya çıkartıyor.
Köy sakinlerinden 60 yaşındaki Eyüp Saymaz, her kar yağdığına tahta kızağını alarak soluğu karların üstünde alıyor.
Saymaz, bu kez 95 yaşındaki annesi Saadet Saymaz’ı da eğlencesine ortak ederken, yaşlı kadın gençlere taş çıkartırcasına tahta kızakla kayarak doyasıya eğlendi. Yaşlı kadının o görüntüleri ise torunları tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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